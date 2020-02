Stamattina è stato organizzato il primo incontro ad Avellino nell'ambito della settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo

Avellino - Stamattina Corso Vittorio Emanuele ha ospitato un tir adibito a sala convegni, dove gli studenti delle scuole hanno partecipato ad un seminario, relazionandosi con psicologi e giornalisti, affrontando un dibattito sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo. L’assessore regionale Chiara Marciani ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento.

In un mondo ormai social, compito delle istituzioni e dei professionisti del settore, è quello di insegnare un uso adeguato delle piattaforme digitali, facendo in modo che non vengano utilizzate come strumento atto a diffondere cattiveria e odio. Pertanto è necessario e fondamentale avviare una seria sensibilizzazione dei giovani rispetto alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso la trasmissione di principi di civiltà assolutamente inderogabili, sia nella vita sociale che nella dimensione social.

Partendo dal linguaggio fino ad arrivare al comportamento quotidiano dei giovani e giovanissimi, per evitare che diventino una trappola o un’arma dannosa per se stessi e per gli altri. E’ necessario combattere ed abbattere queste forme di violenza, sia sulle piattaforme digitali sia negli ambienti frequentati dai giovani, principalmente la scuola, un luogo di incontro e di crescita, non un luogo discriminazione ed esclusione, come a volte lo intendono alcuni ragazzi vittime di bullismo.