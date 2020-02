Il dottore Salvatore Pignataro nuovo delegato tecnico provinciale per il settore investigativo, giuridico e formativo delle Guardia Ambientali d’Italia della provincia di Avellino.

Avellino – Una nuova ed importante figura professionale arricchisce la dirigenza provinciale delle Guardie Ambientali D’Italia,ente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e tutela del Mare . Il dottore Salvatore Pignataro, andrà a ricoprire l’incarico tecnico di consulente provinciale per le attività investigative, dipartimento affari legali e alla formazione delle guardie. A dare la notizia è stato il dirigente provinciale delle GADIT Antonio Pepe che ha dichiarato. “ La nostra Associazione e impegnata per il contrasto dei reati ambientali ed ecozoofili, e sara molto piu incisiva con arricchimento di una nuova e brillante professionalità. Il dottore Salvatore Pignataro, ha ben accettato di entrare a far parte della nostra famiglia e noi lo ringraziamo”.

Anche il dottore Pignataro ha voluto esprimere la sua soddisfazione: “ Ringrazio il dirigente provinciale e i componenti di questa importante associazione riconosciuta a livello nazionale da alcuni Ministeri, dalla Regione Campania che si distingue periodicamente per attività sul territorio provinciale di Avellino. Sono contento di entrare a far parte di una squadra di persone competenti e soprattutto presenti con un buon numero di uomini e mezzi per le varie finalità istituzionali previste dallo statuto nazionale.” Salvatore Pignataro, Presidente regionale dei Criminologi investigativi della Campania, componente del settore scienze investigative dell’Accademia Italiana di Scienze Forense è anche socio dell’Associazione Nazionale Consulenti per l’Intelligence e la Security nonché responsabile del centro studi nazionale dell’Associazione Esperti in Sicurezza Pubblica e Privata.

Autore di libri tra cui “L’intelligence oggi. L’attività di intelligence nell’ambito della sicurezza nazionale” è ufficiale in congedo e specialista in Intelligence forense, criminologia investigativa, tecniche investigative ed investigazioni digitali forensi. Docente e formatore nei corsi organizzati da enti pubblici e privati e da Università. Da oggi il professionista originario di Guardai Lombardi, seguirà anche le iniziative operative della prestigiosa Guardia Ambientale d’Italia la cui sede provinciale è ad Avellino