I Carabinieri hanno tratto in arresto un 50enne del posto

Lacedonia - I Carabinieri della Stazione di Lacedonia hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino per violenza privata. Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi per l’espiazione della pena di dieci mesi di reclusione.

Tale risultato è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.