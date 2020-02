Sono in corso indagini tese all'individuazione dei responsabili

Mugnano del Cardinale - Negli ultimi fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, oltre ai regolari servizi di controllo del territorio, hanno effettuato i necessari dispositivi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in concomitanza con i vari incontri sportivi.

I Carabinieri della Stazione di Baiano, impegnati nel pomeriggio di ieri al campo sportivo “Santa Filomena” di Mugnano del Cardinale in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato dilettantistico di promozione al “Girone C” tra le compagini USD Carotenuto e Baiano, durante le operazioni di bonifica hanno rinvenuto undici fumogeni inesplosi che, in vista dell’inizio della partita, erano già stati posizionati sui gradoni inferiori della tribuna. I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro dei fumogeni, notiziando la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti.

L’evento sportivo si è svolto senza incidenti. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili. L’utilizzo, in un luogo dove si tiene una competizione sportiva, di bengala, razzi, fuochi artificiali, petardi e strumenti per l’emissione di fumo e gas visibile costituisce reato per il quale si rischia la reclusione, così come se si introducono bastoni o altri oggetti atti ad offendere. Ben più grave è la pena qualora dall’uso di questi oggetti derivi la sospensione o cancellazione dell’evento o conseguano danni per le persone. La violazione delle norme può inoltre portare all’emissione del D.A.SPO. a carico dei colpevoli.