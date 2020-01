Calcio, Serie C: Teramo-Avellino 1-0

Nel giorno del compleanno di Capuano gli irpini cadono a Teramo

Teramo – L’Avellino è arrivata a Teramo forte di cinque risultati utili consecutivi, ma priva del suo condottiero Ezio Capuano, squalificato a seguito dell’espulsione rimediata la scorsa settimana. Per l’allenatore salernitano tra l’altro oggi è il giorno del suo compleanno, sulla torta ben 55 candeline. La striscia di risultati utili purtroppo oggi si interrompe, con Bombagi che nei minuti di recupero, porta la vittoria agli abruzzesi e rovina la festa di compleanno del tecnico biancoverde.

LA GARA Sin dall’inizio le squadre partono con ritmi molto alti, e per l’Avellino si distingue la prestazione di Di Paolantonio, che prima crossa all 8’ al centro per Evangelista e successivamente al 15’ mette in mezzo un pallone insidioso su un calcio di punizione, in entrambi i casi nulla di fatto. Il centrocampista biancoverde storico ex ha tra l’altro ricevuto una targa prima dell’inizio dell’incontro, come simbolo dei cinque anni trascorsi in Abruzzo. Al minuto 20 prima vera occasione per il Teramo ed è solo il primo assistente di Tremolada ad interrompere l’urlo del Gaetano Bonolis, per il gol di Magnaghi, fermato per posizione di fuorigioco. Dopo pochi minuti di nuovo Magnaghi a tu per tu con Tonti, ma manda alto, pare con una deviazione del portiere, anche se non è di questo avviso la terna arbitrale. Il Teramo è quindi pericoloso e Tonti si deve superare al 35’, ancora una volta su Magnaghi, distendendosi sul lato e bloccando in due tempi la sfera. Tre minuti più tardi ancora Teramo, ancora Magnaghi, ma l’Avellino resta a galla con un grandissimo intervento di Tonti, che è senza dubbio quest’oggi il migliore in campo degli irpini.

Nella ripresa il ritmo iniziale è leggermente più basso, ma si susseguono ulteriori occasioni ghiotte per i locali, vanno più volte vicini al vantaggio che viene negato prima da Tonti al 47’ su colpo di testa di Soprano, e poi dalla traversa su punizione di Bombagi. Al 67’ il quinto duello uno contro uno tra Magnaghi e Tonti e ancora una volta a vincere è il portiere avellinese che con una parata nega la gioia del bomber biancorosso. Tre minuti più tardi Morero stende Bombagi, regalando un calcio di rigore al Teramo, ma Tonti si supera anche questa volta e ipnotizza Bombagi che si era presentato dal dischetto. La super prestazione del portiere però si rende vana quando al 90’ su calcio d’angolo di Costa Ferreira viene scavalcato dal pallone e Bombagi tutto solo regala la vittoria al Teramo.

Troppo poco quello che ha fatto vedere l’Avellino quest’oggi per contrastare un Teramo che in fase offensiva ha dimostrato di avere numerosi assi nella manica, che dopo novanta minuti, nonostante una prestazione di alto profilo di Tonti, sono riusciti comunque a scardinare la difesa dei lupi. Sarà compito di Capuano cancellare dalla testa dei propri calciatori la sconfitta odierna e concentrarsi subito alla prossima trasferta che ci sarà tra 3 giorni al Massimino di Catania.

TABELLINO

Teramo-Avellino : 1-0

90’ Bombagi (T)

Teramo (4-2-3-1) Tomei; Cancellotti, Cristini, Soprano (36’ st Iotti), Tentardini; Arrigoni, Ilari; Costa Ferreira, Bombagi (48’ st Piacentini) , Santoro (35’ st Minelli); Magnaghi.

A disp. Valentini,Lewandowski,Florio, Martignago , Cappa, Fiore, Birligea. All: Tedino

Avellino (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Bertolo; Celjak, Micovschi (29’ st Albadoro), Di Paolantonio, Laezza; Evangelista (1’ st Rossetti), Alfageme, Parisi.

A disp.: Pizzella, Zullo, Carbonelli, Acampora, Russo. All.: Padovano (squalificato Capuano)

Arbitro: Tremolada di Monza (Valletta-Montagnani)

Note: Espulsi: Nessuno Ammoniti: Cancellotti al 6’ del st per fallo e Cristini al 32’ del st per fallo. (T) Laezza al 42’ del st per fallo. (A).

Angoli: 5-2. Recupero: pt 0;st 3’. Spettatori: 2446 (251 da Avellino)