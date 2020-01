Avellino – Il mercato rionale spostato a Valle

Questa mattina sciopero degli ambulanti, salta il mercato del martedì

Avellino - Questa mattina i mercatali hanno deciso, di comune accordo, di disertare il classico appuntamento del martedì, per manifestare nei confronti del Sindaco Gianluca Festa e, nello specifico, avverso un’ordinanza emanata da palazzo di città lo scorso 3 gennaio.Il provvedimento, infatti, andava a modificare il luogo di svolgimento del mercato, che nel capoluogo irpino, come tutti sanno, si tiene bisettimanalmente tutti i martedì e sabato.

Una polemica simile era già sorta lo scorso mese di luglio, quando, nel periodo delle universiadi fu spostato il Mercato per garantire il regolare svolgimento della manifestazione intercontinentale. Nelle prime ore del mattino, i mercatali, in corteo, partiti da Corso Vittorio Emanuele II, hanno proseguito fino a Piazza del Popolo dove dinanzi al comune è stato chiesto un incontro con il Primo Cittadino. Successivamente, spostatisi in Piazza Libertà hanno fatto la medesima richiesta anche al prefetto Paola Spena.

Il Sindaco, a seguito della protesta pacifica, ha tenuto una breve conferenza stampa questa mattina in comune. “Noi da 5 mesi abbiamo detto alle organizzazioni sindacali da Gennaio vi sposterete, abbiamo provato a ragionare con loro per condividere un luogo, purtroppo , abbiamo sentito dirci tutti no” – ha dichiarato Festa – “Sabato come da ordinanza il Mercato si terra a Valle “. Il primo cittadino si è poi rivolto agli abitanti di Valle: “Non ricordate l’esempio delle universiadi! Il mercato, visti i numeri, sarà un po più piccolino, più gestibile e durerà fino a fine Gennaio”.