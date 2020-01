Sono ben 34 i film in programma. Si comincia il 23 gennaio al Cinema Partenio con “Opera senza autore”

Avellino - Si è tenuta questa mattina, presso il Circolo della Stampa, la conferenza stampa di presentazione del XVII anno di attività culturali dello “Zia Lidia Social Club”.

Michela Mancusi, presidente dell’associazione cinematografica e culturale giunta alla diciassettesima edizione, in collaborazione con il maestro Spiniello ed i membri del consiglio direttivo, Simona Genovese, Mauro Pagliuca e Roberto Gaeta, ha presentato il nuovo programma che quest’anno attinge al passato con la sezione dedicata ai grandi classici del cinema mondiale, con l’obiettivo di dare visibilità ad opere che, pur particolarmente meritorie, non trovano il giusto spazio.

I film in programmazione sono 34. Di questi, dieci fanno parte della sezione “I dimenticati” e sedici sono film di recente uscita che verranno proiettati al Cinema Partenio e al Movieplex e che saranno caratterizzati da incontri con gli autori. Non mancheranno altre interessanti novità.

“Fondamentale sarà il rapporto con le scuole che prova ad avvicinare il cinema ai giovani in una modalità diversa rispetto a quella della piattaforma streaming. Torneremo all’Istituto Agrario con tre importanti incontri di cinema ma anche, dopo molto tempo, alla Casa Circondariale di Bellizzi seguendo un vero e proprio progetto di cinema” afferma Michela Mancusi.

In un mondo in cui il cinema si mescola con la vita quotidiana, l’obiettivo principale del progetto, secondo la presidente, è quello di colmare una mancanza culturale attraverso il cinema: “Finché c’è dibattito c’è sempre speranza. Cerchiamo sempre di mantenere vivo il fuoco della dialettica, il senso dell’incontro, il contatto con le persone. È questo il senso del cinema”. Intanto il maestro Giovanni Spiniello è già a lavoro per realizzare i bozzetti che rappresenteranno l’anima di questa XVII edizione.

Mauro Pagliuca, ideatore della sezione “I dimenticati” che si svolgerà al Circolo della Stampa, evidenzia l’intento di recuperare una serie di opere cinematografiche del passato definite “classiche”: “Non si può apprezzare il cinema contemporaneo senza conoscere quello del passato. Da qui nasce questa sezione formata da 10 opere cinematografiche. Non c’è nessuna tematica che li lega; sono state scelte prevalentemente tra opere meno note di registi noti”.

La sezione si aprirà domenica 2 febbraio al Circolo della Stampa con “I dimenticati”, film che dà il titolo all’intera rassegna. Si prosegue il 9 febbraio con “Re per una notte” di Martin Scorsese, il 16 febbraio con “XX secolo” di Howard Hawks, l’1 marzo con “La Voce della Luna” di Federico Fellini che sarà seguito da uno degli interpreti, l’attore Angelo Orlando. Si proseguirà poi l’8 marzo con “Norma Rae” di Martin Ritt, il 22 marzo con “Todo Modo” di Elio Petri, il 19 aprile con “Playtime” di Jacques Tati, il 26 aprile con “Dersu Uzala – Il piccolo uomo delle grandi pianure” di Akira Kurosawa. Seguirà, il 10 maggio, la proiezione di “Ro. Go. Pa. G.” di Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini e Ugo Gregoretti. La rassegna “I dimenticati” si concluderà domenica 24 maggio con il film “Anima persa” di Dino Risi.

Le altre sezioni del cartellone, “Voce dell’autore” e “Zia Lidia al cinema” troveranno spazio al Movieplex di Mercogliano e al Cinema Partenio di Avellino. La prima sezione sarà caratterizzata da incontri con gli autori. Questi ultimi si confronteranno direttamente con il pubblico avellinese dopo la proiezione.

La seconda sezione, invece, rappresenta la vera novità di quest’anno pur conservando la natura della rassegna storica. Come sottolinea Simona Genovese: “L’obiettivo è quello di portare film non ancora visti ad Avellino direttamente al cinema”. Al Movieplex verranno proiettati vari film tra cui “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, “Una notte di 12 anni” e “Babyteeh”. Al Partenio, tra gli altri, troveranno spazio “Opera senza autore”, “Il ritratto negato” e “Grazie a Dio”. Non mancano gli appuntamenti con il cinema d’animazione. Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il Tilt in cui saranno proiettati “Dilili a Parigi” di Michel Ocelot e “Tokyo Godfathers” di Satoshi Kon.