Iniziativa dei Vigili del Fuoco di Avellino

Avellino – La vicinanza con il mondo dei bambini ha da sempre contraddistinto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: anche quest’anno, quindi, il Comando di Avellino sarà impegnato in attività coinvolgenti il mondo dell’infanzia.

Infatti in occasione della festività dell’Epifania del 6 gennaio 2020 alle ore 09:30, il personale dei Vigili del Fuoco di Avellino, come negli anni scorsi, farà visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Moscati”, per consegnare loro regali e dolciumi.

L’iniziativa, realizzata grazie alla disponibilità dei Vigili del Fuoco, si prefigge lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l’intera comunità della città di Avellino.