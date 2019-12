L’augurio del Sindaco Festa: “L’auspicio per il prossimo anno è quello di portare avanti la risalita della Città completando le opere incompiute e aumentando l’erogazione dei servizi, soprattutto nel campo sociale”

Avellino – E’ stato inaugurato questa mattina il castello magico, l’ultima delle iniziative del progetto “Avellino Christmas City” organizzato dal Comune di Avellino per festeggiare questo Natale. All’accensione del castello luminoso, posizionato in Piazza Libertà, erano presenti il sindaco Gianluca Festa, il vicesindaco Laura Nargi e l’assessore alle Politiche Giovanili e agli Eventi Stefano Luongo.

“Abbiamo voluto offrire alla città un’altra sorpresa, un castello luminoso che si potrà ammirare ancora meglio con il calare della sera. Un castello che illuminerà il nostro Natale rappresentando simbolicamente l’ingresso ad un nuovo anno luminoso, gioioso, ricco di tante speranze ma anche di molte certezze” ha affermato il Primo Cittadino. “Raccogliendo i giudizi della comunità posso affermare che è stato un Natale splendido che ha reso felice tutti i cittadini. Era da anni che non si respirava quest’aria di festa e senso di appartenenza verso la città” .

Ad Avellino, i festeggiamenti natalizi hanno avuto inizio l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con l’accensione dell’albero interattivo di 23 metri “Smarty” e l’inaugurazione dei mercatini di Natale, le casette di legno disposte lungo Corso Vittorio Emanuele per offrire ai passanti la possibilità di conoscere le prelibatezze gastronomiche irpine e le eccellenze dell’artigianato locale. Lo stesso giorno, in tutte le strade principali della città sono stati accesi gli impianti di luci natalizie. Corso Vittorio Emanuele è stato arricchito anche con la prima “Street Light Gallery”, una galleria d’arte innovativa in cui è possibile ammirare quadri illuminati. Inoltre, alla comunità dei più piccoli è stato regalato il Villaggio di Babbo Natale a Piazza Kennedy, inaugurato lo scorso 15 dicembre con un’animazione magica fatta di elfi e renne. Nei pressi dell’ex terminal dei bus, invece, è stata installata una pista di pattinaggio all’aperto. Infine, ieri sera, è stato inaugurato il villaggio multimediale in Piazza Libertà con il video-mapping su Abellinum.

Dopo l’accensione del castello multimediale, il sindaco ha augurato un buon natale a tutta la comunità avellinese: “Il mio augurio alla comunità è che Avellino possa rialzarsi. Abbiamo incominciato ad invertire la tendenza dopo una fase di crisi in cui c’è stata una carenza di servizi e una difficoltà economica. L’auspicio per il prossimo anno è che questa risalita, che ha avuto inizio con la nostra amministrazione, prosegua affinché si possano completare alcune opere incompiute; si aumenti l’erogazione dei servizi, soprattutto nel campo sociale, e si torni a popolare la città”.