E' importante tramandare alla nostra città l'antica tradizione del presepe

Avellino - Oggi pomeriggio, intorno alle 18:00, è stata inaugurata la “Mostra dei Presepi” in Piazza Libertà. La mostra, organizzata per tramandare la tradizione del presepe alla nostra città, è stata presentata dal Sindaco Gianluca Festa, dall’Assessore al Patrimonio e agli Eventi Stefano Luongo e dal consigliere di maggioranza, nonché capogruppo di Vera Avellino, Gerardo Melillo. L’Associazione è riuscita ad organizzare questa mostra, in ricordo di due membri storici del gruppo, Erminio e Domenico, per i quali i rispettivi figli hanno speso bellissime e nostalgiche parole.

“Avellino è piena di addobbi, il Natale si è sposato con la tecnologia (basta notare l’albero allestito in piazza Libertà), ma nonostante ciò non bisogna dimenticare la tradizione e per questo non bisogna abbandonare l’idea di realizzare ed allestire il presepe” - afferma Luongo - “Offriamo alla comunità una serie di attrattive innovative per i più giovani ed altre più tradizionali come appunto il presepe che magari attira l’interesse delle persone più adulte e anziane”. Ma l’amministrazione comunale deve ancora svelare tutte le sorprese, il progetto di Natale non è ancora finito.