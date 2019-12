la conferenza stampa si terrà domani 19 dicembre

Avellino - E’ in programma domani – 19 dicembre – la conferenza stampa del presidente Domenico Biancardi e dei consiglieri provinciali per illustrare un anno di attività e per annunciare il programma di interventi per il 2020. All’incontro, che si terrà in Sala Grasso alle ore 11.30, sono stati invitati gli amministratori dei 118 Comuni del territorio. Seguirà lo scambio di auguri.

Alle 9.30, invece, è fissata la seduta di Consiglio provinciale. Si discuterà, tra gli altri argomenti, di alcune variazioni di bilancio e della richiesta di integrazione della delibera della Giunta regionale sul dimensionamento scolastico e sull’offerta formativa per un’istituzione scolastica con indirizzo “Agrario” da realizzare nella villa confiscata al clan Cava nel Comune di Pago Vallo Lauro, così come stabilito nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Provincia, Regione, Comune di Pago Vallo Lauro e Ufficio Scolastico Provinciale.