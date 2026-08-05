Tra il fascino del borgo, l’eccellenza del calice e i grandi intrecci della cultura

Vinalia, la rassegna enogastronomica promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal comitato Vinalia e in programma fino al 10 agosto, entra sempre più nel vivo. Nella terza giornata, in programma domani giovedì 6 agosto, mette in scena la sua natura più autentica: quella di un grande evento corale. Un mosaico esperienziale dai mille colori nel cuore antico del paese, dove ogni visitatore è libero di ritagliarsi il proprio percorso tra l’eccellenza enologica del Sannio, le suggestioni della letteratura, le pause rigeneranti del benessere rurale, la magia delle arti visive e l’alta cucina d’autore, fino al divertimento per i più piccoli e alle note della grande musica dal vivo.

Si parte con il secondo appuntamento di Vinalia Kids, l’evento dedicato ai bambini. Il programma, dal titolo “Tra Piccoli Custodi e Benessere Rurale”, prenderà il via alle ore 17:00 nel giardino del castello medievale con il laboratorio “Api, che meraviglia!”, curato dalla Fattoria dei Sogni di Civitella Licinio: un’avventura in cinque missioni ideata per insegnare ai più piccoli il rispetto e l’amore per l’ambiente (info e prenotazioni al 345.0457090).

Per la sezione dedicata alla cultura e alla memoria, invece, l’incontro è fissato alle ore 18:30 nell’incantevole Chiesa dell’Ave Maria Gratia Plena con la presentazione del libro “La preghiera del diavolo” di Franco De Luca. Un romanzo che si inserisce nel solco della narrativa religiosa contemporanea evitando i sentieri più battuti: non una storia di esorcismi tradizionali né un thriller teologico ad effetto, ma una via più complessa e inquieta che interroga il male, lo ascolta e ne mette in discussione la rappresentazione consolidata.

Resta centrale, a ogni modo, nell’esperienza guardiese il viaggio di “educazione al vino”, un cammino sensoriale diffuso tra i vicoli e le architetture del centro storico. Cuore pulsante dell’iniziativa è il “Percorso del Gusto”, impreziosito dalla presenza della Cantina La Guardiense-Janare, Cantina di Solopaca, Bicu de Fremundi, Fontana Reale, Vigne Storte, Vinicola Arenella, Cantine del Maresciallo, Cantina Morone, Cantina Pirata, Cantina Sciore, Cantine Tora e Denica, affiancate dalle esperienze in cantina e in vigna a cura di Sapentia Wine, Vigne Storte, Cantine Foschini e la Cantina la Guardiense-Janare. A ciò si aggiunge un’invitante offerta gastronomica messa su con miele, taralli, taglieri di qualità, panzanella, caciocavalli, mbuttostick, friggitoria, dolci, panini gourmet, tagliata di carne, cuzzetiello alla parmigiana e salsicce affumicate cotte a bassa temperatura, senza dimenticare le magie del Wine Bar e l’irrinunciabile Cucina Terrona.

Chi effettua l’itinerario termina il suo viaggio a Palazzo Marotta-Romano con le degustazioni guidate promosse in collaborazione con il Sannio Consorzio Tutela Vini: un momento imperdibile per chi vuole saperne di più sulla produzione enologica sannita forte di oltre duemila etichette.

Dalle ore 18:00, di nuovo Connessioni Rurali, una sperimentazione rigenerante tra Yoga, Respirazione e Bollicine guidata dal Maestro Lorenzo Stabile insieme all’Associazione Sapori Sanniti, chiusa da un allettante aperitivo rurale (prenotazioni al 345.0457090).

Per l’atteso momento dello show cooking, i riflettori si accenderanno sull’estro dello chef Pasquale Felice del ristorante Casale Rosa di Vinchiaturo (Cb). Ilmenu proposto intrecceràsapori veraci e ricerca: Capocollo con misticanza idroponica e gaspacho per antipasto, Lasagnetta con verdure di stagione come primo, Ribs di casertana cotte a bassa temperatura laccate al miele del Matese con il proprio contorno per secondo e, per chiudere, una Crostatina con fragole idroponiche e crema pasticciera. In abbinamento spumante Nottenova e passito Laureto della Cantina La Guardiense-Janare, Falanghina del Sannio Dop-Taburno della Cantina del Maresciallo e il Barbera della Cantina Morone (prenotazioni al 327.2297948).

Ad accompagnare la serata saranno le opere e i suoni del centro storico. Proseguono infatti le mostre d’arte contemporanea di VinArte (pittura, scultura, installazioni e fotografia) allestite nell’Ave Gratia Plena, al Monte dei Pegni e a Palazzo Marotta-Romano, firmate dagli artisti: Max Coppetta, Marco Abbamondi, Amedeo Sanzone, Ernesto Pengue, Margherita Palmieri, Francesco Garofano, Luciano Ferrara, Ludovica Buonanno, Stefania Ianniello, Maria Saccone, Noemi Verdoliva, Alessandro Caporaso, Pierluigi Fresia, Angelo Lanfranchi, Anna Rosati e Natalino Russo.

La terza giornata si chiuderà a ritmo di musica con l’Agrirock Festival: dalle ore 22:00 in Piazza Mercato si terrà l’esibizione dal vivo de La Tresca, seguita dal DJ set di Luca Petraccaro con la voce di Georgiana. Contemporaneamente, in Piazza Fabio Golino, risuoneranno le note del Pino Daniele Live Tribute.

La rassegna vanta il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi, oltre al contributo finanziario della Camera di Commercio Irpinia Sannio e del GAL Titerno.