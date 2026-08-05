Un’occasione per proseguire un cammino cestistico iniziato proprio ad Avellino

Una passione nata da bambino, un percorso costruito sui parquet avellinesi e adesso l’opportunità di indossare quella maglia che lo ha fatto innamorare della pallacanestro. La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea De Blasio, ala/centro classe 2008 di 192 cm, che entra a far parte del progetto biancoverde per la stagione 2026/27. De Blasio sarà inserito nel percorso di crescita che la società ha costruito per i propri giovani: disputerà il campionato Under 19 Eccellenza, sarà impegnato in Serie C con gli Avellino Boars, formazione satellite della Scandone, e sarà contemporaneamente aggregato alla prima squadra, con la possibilità di allenarsi e confrontarsi quotidianamente con il gruppo senior.

Per Andrea si tratta di un’importante occasione per proseguire un cammino cestistico iniziato proprio ad Avellino. I suoi primi passi con la palla a spicchi arrivano nel minibasket della Vito Lepore, dove comincia a conoscere e ad appassionarsi a questo sport. Successivamente passa alla Pallacanestro Avellino, con la quale disputa i campionati Under 13 e Under 14 Eccellenza, iniziando a confrontarsi con un livello competitivo sempre più alto. La tappa successiva è rappresentata dall’Avellino Basket, società con cui prosegue il proprio percorso di formazione partecipando prima al campionato Under 15 e, nell’ultima stagione, a quello Under 19 Eccellenza. Parallelamente all’attività giovanile, De Blasio ha avuto anche l’opportunità di iniziare a misurarsi con il basket senior indossando la maglia degli Avellino Boars.

Un’esperienza culminata con la vittoria del campionato di Serie D, risultato che gli ha permesso di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e caratteriale. Adesso il salto all’interno del progetto Scandone, dove continuerà il proprio percorso su tre livelli differenti. Under 19 Eccellenza, Serie C e prima squadra rappresenteranno altrettante occasioni per lavorare, migliorare e acquisire esperienza, seguendo quella linea di continuità tra settore giovanile, squadra satellite e formazione senior sulla quale la società biancoverde sta investendo con grande convinzione. Per De Blasio, però, vestire la maglia della Scandone assume anche un significato particolare.

È proprio guardando quei colori, infatti, che da bambino è nata la sua passione per la pallacanestro. Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancoverde: “Sono molto contento e onorato di poter vestire questa maglia, quella che da bambino mi ha fatto innamorare di questo sport. Sono pronto a mettermi a completa disposizione del coach, a lavorare con grande determinazione e a lottare per questi colori”. L’arrivo di Andrea De Blasio rappresenta un altro passo nella costruzione del progetto dedicato ai giovani della Scandone Avellino. La società continua a credere fortemente nella valorizzazione del vivaio e dei talenti del territorio, offrendo loro la possibilità di crescere all’interno di un ambiente nel quale formazione e prima squadra possano essere parti dello stesso percorso. Benvenuto alla Scandone, Andrea!