Il 6 e 7 agosto il Castello degli Imperiale celebra studenti ed eccellenze del territorio irpino

A Sant’Angelo dei Lombardi il Castello degli Imperiale ospiterà due cerimonie per altrettanti premi. Il 6 agosto, ore 19.30, ci sarà la prima edizione del premio “Antonino Verderosa”, intitolato al compianto fondatore della MIVE. Un riconoscimento all’impegno di studentesse e studenti per la promozione dei valori della Costituzione italiana. La cerimonia è promossa dall’Amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi e da MIVE Srl. Con il Premio si punta a favorire, tra l’altro, proposte e iniziative per la valorizzazione dei luoghi, così come avvenuto in questi anni con la creatività degli studenti degli Istituti scolastici.

Venerdì 7 agosto, sempre al Castello e alle ore 19.30, torna il Premio “Protagonisti d’Irpinia”, riconoscimento annuale a personalità che si sono distinte in vari ambiti e in più campi. Giunto alla decima edizione, il premio verrà conferito a Carmen Verderosa, direttore generale MIVE, ad Amato Trunfio, manager Iveco, e a due dirigenti dei Vigili del Fuoco che si sono distinti durante il terremoto del Venezuela: si tratta di Ciro Bolognese, Dirigente Superiore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e Andrea Marino, Primo Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Entrambi hanno fatto parte del contingente italiano impegnato nella missione internazionale di soccorso in Venezuela, in seguito al recente e devastante terremoto.