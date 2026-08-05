Palinuro sbarca all’aeroporto di Salerno

Nell'area arrivi il nuovo impianto promozionale dedicato al Comune di Centola

Palinuro sceglie l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento per dare il primo benvenuto ai viaggiatori. Da oggi, nell’area arrivi dello scalo, è presente un nuovo impianto di comunicazione territoriale dedicato al Comune di Centola, pensato per intercettare i turisti fin dal momento in cui mettono piede in provincia di Salerno e accompagnarli alla scoperta di uno dei luoghi simbolo del Cilento.

L’iniziativa rappresenta una delle prime azioni strutturate di promozione territoriale realizzate all’interno dell’aeroporto e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Centola e la DMO Cilento Autentico, su impulso di Fenailp Turismo. L’obiettivo è trasformare il crescente traffico dello scalo in nuove opportunità per il territorio, rafforzando la presenza del Cilento proprio nel luogo in cui prende avvio l’esperienza di viaggio.

Collocata in uno dei punti di maggiore visibilità del terminal, la grafica presenta Palinuro come “The Land of Myth and Beauty”, la terra del mito e della bellezza. Un invito immediato a conoscere un territorio dove il mare incontra la natura incontaminata, i borghi storici, i percorsi culturali, le tradizioni e un patrimonio identitario che va ben oltre la dimensione balneare.

Il grande allestimento è dominato da una spettacolare veduta aerea di Capo Palinuro, affiancata dalle immagini di San Severino di Centola, Foria, San Nicola di Centola e del capoluogo Centola. Un racconto visivo che valorizza l’intero territorio comunale, mostrando ai visitatori la ricchezza del paesaggio, delle produzioni tipiche, della storia e delle comunità locali.

«Abbiamo scelto di essere presenti nel luogo che oggi rappresenta la principale porta d’accesso alla nostra provincia», dichiara il sindaco di Centola, Rosario Pirrone. «Volevamo che il primo sguardo dei viaggiatori fosse rivolto al nostro territorio. Palinuro è conosciuta in tutto il mondo per il suo mare, ma il Comune di Centola custodisce un patrimonio molto più ampio fatto di borghi, natura, cultura, tradizioni e autenticità. Questo impianto è un invito a fermarsi, esplorare e vivere il nostro territorio durante tutto l’anno».

Per Marco Sansiviero, presidente della DMO Cilento Autentico, l’iniziativa segna un cambio di passo nella promozione del territorio. «L’aeroporto non è soltanto un’infrastruttura, ma il primo punto di contatto tra il viaggiatore e la destinazione. Per questo è fondamentale essere presenti qui con un’immagine forte e riconoscibile. Non raccontiamo soltanto Palinuro, ma un Cilento capace di offrire esperienze autentiche, tra mare, natura, cultura, enogastronomia e borghi. È così che si costruisce una destinazione competitiva e si trasformano gli arrivi in presenze sul territorio».

L’installazione si inserisce nella più ampia strategia di destination management promossa dalla DMO Cilento Autentico insieme agli enti locali, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento del Cilento sui mercati turistici nazionali e internazionali e di valorizzare le opportunità offerte dalla crescita dell’Aeroporto di Salerno, sempre più strategico per l’accessibilità dell’intera area.

Accogliere il visitatore nel momento del suo arrivo significa iniziare a raccontargli una destinazione prima ancora che raggiunga la struttura ricettiva. È questa la filosofia che ispira il progetto: fare dell’aeroporto una vera vetrina del territorio e trasformare ogni passeggero in un potenziale ambasciatore del Cilento nel mondo.