Nuovi referenti nei comuni salernitani per rafforzare la presenza del partito

La Lega continua il proprio percorso di radicamento nella provincia di Salerno con la nomina dei nuovi commissari cittadini, chiamati a guidare l’attività politica e organizzativa del partito nei rispettivi comuni. Un ulteriore tassello del lavoro avviato dal segretario provinciale Aurelio Tommasetti e dal Direttivo provinciale per consolidare la presenza della Lega su tutto il territorio salernitano.

«Non si tratta di semplici nomine, ma della costruzione quotidiana di una squadra fatta di donne e uomini che conoscono il territorio, ne condividono le esigenze e sono pronti a rappresentare con impegno e serietà i valori della Lega», dichiara il segretario provinciale Aurelio Tommasetti.

Le nuove nomine riguardano:

* Agropoli – Avv. Antonella Franco

* Capaccio Paestum – Prof. Mario Tedesco

* Cava de’ Tirreni – Dott. Mirko Giordani

* Mercato San Severino – Arch. Francesco Salvati

* Nocera Inferiore – Severino Molisse

* Pagani – Pietro Pisacane

* Palomonte – Vincenzo Cupersito

* Roccadaspide – Roberto D’Angelo

* Sala Consilina – Valter Carotenuto

* Salvitelle – Ciro Citro

* Sarno – Dott. Nicola Troisi

* Scafati – Dott. Marco Cascone

* Sicignano degli Alburni – Dott. Guido D’Ambrosio

* Teggiano – Ing. Mimmo Russo

All’Avv. Lorenzo Pace il ruolo di coordinatore dell’Area Vallo di Diano e Gerardo Strollo di Referente Sanità Alto e Medio Sele.

Per Tommasetti il rafforzamento della classe dirigente rappresenta un passaggio fondamentale per la crescita del partito nella provincia. «Il nuovo direttivo provinciale sta portando avanti un lavoro intenso e concreto per costruire una presenza sempre più capillare della Lega sul territorio. Vogliamo essere un punto di riferimento stabile per cittadini, amministratori e imprese, in piena sintonia con il progetto politico del nostro Leader Matteo Salvini e del segretario regionale della Campania Gianpiero Zinzi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in ogni comune della provincia di Salerno».