Un convegno racconta la strada che unisce storia, ricerca e futuro del territorio

Venerdì 7 agosto il Castello Ducale di Bisaccia ospiterà “L’Appia Antica in Irpinia. Incontri culturali nei Comuni del patrimonio UNESCO”, appuntamento dedicato alla valorizzazione della Regina Viarum e al ruolo che il recente riconoscimento internazionale può svolgere per lo sviluppo delle aree interne. L’iniziativa, promossa dal Comune di Bisaccia, dal Museo Archeologico, dall’Associazione Ambiente e Cultura Mediterranea e dall’UCIIM, riunirà studiosi, archeologi, amministratori e docenti in un confronto sulle prospettive storiche, culturali e territoriali della più celebre strada dell’antichità.

L’ingresso della Via Appia nel Patrimonio Mondiale UNESCO ha infatti restituito centralità a un itinerario che per oltre duemila anni ha collegato territori, comunità e culture differenti. Per l’Irpinia questo riconoscimento rappresenta un’occasione per rileggere il proprio passato attraverso le testimonianze archeologiche e paesaggistiche, ma anche per costruire nuove strategie di valorizzazione capaci di coniugare tutela del patrimonio, turismo culturale e sviluppo locale.

Il programma scientifico offrirà un percorso multidisciplinare che attraversa archeologia, storia, letteratura e paesaggio. Dalla funzione politica e strategica della strada romana alla sua dimensione letteraria, dalle nuove scoperte archeologiche nel territorio sannita al ruolo dell’Irpinia nei grandi itinerari dell’antichità, fino alle testimonianze cristiane e ai racconti del viaggio di Orazio lungo la Via Appia, gli interventi restituiranno un quadro aggiornato delle ricerche e delle prospettive di studio dedicate alla Regina Viarum.

L’incontro sarà introdotto e moderato dalla sociologa e pubblicista Giusy Iachetta e si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Bisaccia Giuseppe Ciani, dell’assessore alla Cultura del Comune di Mirabella Eclano e vicepresidente del Coordinamento Campania 2 Appia UNESCO Sannio e Irpinia Raffaella Rita D’Ambrosio e del direttore scientifico del Museo Archeologico di Bisaccia Giampiero Galasso. La presenza congiunta di rappresentanti di diversi Comuni coinvolti nel sito UNESCO testimonia la volontà di costruire una rete stabile di collaborazione per la gestione e la promozione di un patrimonio che supera i confini amministrativi e appartiene all’intero Mezzogiorno.

Il convegno si inserisce nel percorso di iniziative che stanno accompagnando la valorizzazione dell’Appia quale grande infrastruttura storica e culturale del Mediterraneo. A Bisaccia il dibattito offrirà così l’occasione per riflettere sul significato contemporaneo della Regina Viarum, non soltanto come monumento del passato, ma come elemento capace di rafforzare l’identità delle comunità locali, promuovere forme di turismo lento e favorire nuove opportunità di crescita per i territori dell’entroterra campano.