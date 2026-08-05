Da Luca Pugliese a Enzo e Sal, il programma del 6 Agosto

Il cartellone estivo entra nel vivo e apre le porte della Terrazza del Teatro Gesualdo: giovedì 6 agosto, dalle ore 21, la splendida e suggestiva location ospiterà la prima serata di “Sonoteca-Il cinema che suona”. Raffaele Caputo sonorizzerà in tempo reale il film di Robert Wiene “Il Gabinetto del Dottor Caligari”. Un’esperienza immersiva e totalizzante, unica nel suo genere.

Mentre dalle 20:30, presso la Chiesa dell’Arciconfraternita in Piazza Duomo, sarà possibile visitare la mostra “La Regina di Avellino”.

Per la frazione Picarelli ci sarà lo spettacolo di “Enzo e Sal”. Il duo comico composto da Vincenzo Busto e Salvatore Strazzullo è tra i più noti e apprezzati della trasmissione “Made in Sud” e del cabaret italiano. Metteranno in scena il loro ultimo spettacolo dal nome “Sketch life”. La serata proseguirà con la “Notte Latina”.

In via Verdi dalle 21 sarà la volta del concerto di Luca Pugliese “One man band” con Marzo Zurzolo special guest. Un coinvolgente dialogo in note tra il cantautore ed eclettico musicista e il virtuoso sassofonista. Un’intesa crescente, maturata sul palco, quella tra i due artisti che si muovono tra composizioni originali, rivisitazioni di classici della musica tradizionale napoletana e irpina, ballate e tracce introspettive. Con gioia, ironia, divertimento e un amore sconfinato per la musica.