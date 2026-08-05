Al via la 7ª edizione tra arte, enogastronomia e grande musica

Tutto pronto a Fontanarosa per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina: il 9 e 10 agosto prende il via la settima edizione di “FontanarosArt”, la rassegna culturale ideata nel 2018 dal Forum Giovani di Fontanarosa con l’obiettivo di coniugare arte, musica ed enogastronomia.

Quest’edizione, promossa e organizzata dalla Pro Loco “La Fonte” di Fontanarosa in collaborazione con il Comune, vedrà la suggestiva cornice di Piazza degli Artisti, in Via Bastione, trasformarsi in un’arena a cielo aperto dove l’espressione artistica, i sapori della tradizione locale e le sonorità contemporanee si fonderanno in un’esperienza unica.

Il programma prenderà il via, entrambe le giornate, a partire dalle ore 18:00 con l’apertura delle esposizioni d’arte e artigianato locale e l’avvio del laboratorio artistico, alle ore 18:30, che avrà come focus l’intreccio della paglia, cuore pulsante della traduzione fontanarosana. Il laboratorio, a cura della Cooperativa Cerere, è dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni di età e prevede un massimo di 20 partecipanti previa prenotazione. Il kit laboratoriale avrà un costo complessivo di 12 € con tanto di merenda e gadget finale.

Dalle ore 19:30 riflettori puntati sugli stand enogastronomici, pronti a deliziare i visitatori con le eccellenze culinarie e vinicole del territorio.

Grande attesa anche per gli eventi musicali di questa edizione che punta tutto su una line-up Pop-Indie e Itpop.

Si parte domenica 9 Agosto dalle ore 19:30 con Belgiorno Music Selecter, Berlino84 e Cimini che, con il brano cult “La legge di Murphy, ha varcato l’olimpo della scena indie-pop italiana. La serata continuerà con il DJ set a cura di Dj Vers.

La serata del 10 Agosto, invece, si aprirà con il sax di Gianluca Marano e l’esibizione di Montegro, per poi culminare nell’attesissimo live show di Fasma. Tra gli artisti più apprezzati e originali della nuova scena musicale italiana, Fasma, già acclamato protagonista al Festival di Sanremo con brani di enorme successo come “Per sentirmi vivo” e “Parlami”, regalerà al pubblico uno spettacolo carico di energia ed emozioni. A seguire il Dj set firmato Hustle.

“FontanarosArt” si conferma così non soltanto una rassegna di spettacoli, ma un vero e proprio laboratorio artistico a cielo aperto dove l’arte viene vissuta a 360 gradi in un continuo dialogo tra generazioni.

Dalle opere visive agli stand enogastronomici fino alle grandi vibrazioni della musica dal vivo, il borgo di Fontanarosa apre le sue porte per due notti indimenticabili in cui ogni forma di espressione artistica trova la sua voce.