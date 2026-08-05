Daniele Sepe protagonista dell’11ª edizione tra musica, gusto e territorio

Manca ormai pochissimo all’undicesima edizione di Jazz & Wine all’Ombra del Campanile, l’appuntamento che ogni estate trasforma il cuore di Caposele in un palcoscenico a cielo aperto dove musica, cultura, enogastronomia e bellezza del territorio si incontrano.

L’evento, in programma mercoledì 6 agosto nella suggestiva cornice del Parco Saure, ai piedi dello storico Campanile, vedrà protagonista uno dei musicisti più originali del panorama italiano, Daniele Sepe, che porterà in scena il progetto “Totò le Mokò”, un omaggio alle indimenticabili colonne sonore dei film di Totò, in un percorso musicale che intreccia jazz, cinema, ironia e memoria.

Ad accompagnarlo saranno musicisti di grande esperienza: Paolo Zamuner al pianoforte e alle tastiere, Alessandro Morlano alla chitarra, Gianluca Capurro al basso elettrico e Massimo Del Pezzo alla batteria, per una formazione capace di offrire uno spettacolo coinvolgente e di altissimo livello.

Ma Jazz & Wine è molto più di un concerto. Negli anni è diventato un progetto culturale che racconta Caposele attraverso le sue eccellenze, valorizzando uno dei luoghi più affascinanti del paese e creando un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Accanto alla musica, infatti, il pubblico potrà degustare una selezione di vini del territorio e assaporare i rinomati Cuzzetielli, preparati in diverse varianti, passeggiando tra installazioni artistiche, aree relax e nuovi spazi verdi appositamente ampliati per accogliere al meglio visitatori e appassionati.

Tra le novità di questa edizione anche un contest fotografico aperto al pubblico, che inviterà i partecipanti a raccontare con uno scatto l’atmosfera della serata, trasformando ogni spettatore in narratore dell’evento.

Organizzata dall’Associazione Musicalmente, con il sostegno del Comune di Caposele, la manifestazione conferma la volontà di investire nella cultura come strumento di promozione del territorio. In undici anni Jazz & Wine è cresciuto mantenendo intatta la propria identità: offrire gratuitamente un evento di qualità, capace di richiamare pubblico da tutta l’Irpinia e non solo, contribuendo a far conoscere Caposele attraverso la forza della musica e delle sue tradizioni.

Una serata che promette emozioni, condivisione e bellezza, nel segno di un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato uno degli eventi culturali più attesi dell’estate irpina.