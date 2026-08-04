Vassiliadis ringrazia Rossana Riflesso e conferma la collaborazione istituzionale

L’UGL Avellino, per il tramite del Segretario Territoriale Costantinos Vassiliadis, rivolge un sentito ringraziamento a S.E. il Prefetto dott.ssa Rossana Riflesso per il lavoro svolto alla guida della Prefettura di Avellino.

Nel corso del suo mandato, il Prefetto Riflesso ha dimostrato equilibrio istituzionale, disponibilità al confronto e grande attenzione verso le numerose vertenze che hanno interessato il territorio irpino, garantendo sempre un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti sociali.

Allo stesso tempo, l’UGL Avellino porge il più caloroso benvenuto a S.E. il Prefetto dott.ssa Franca Fico, augurandole buon lavoro per il prestigioso incarico assunto alla guida della Prefettura di Avellino.

Le parole pronunciate nel suo messaggio di insediamento, incentrate sull’ascolto, sul dialogo, sulla collaborazione tra le istituzioni e sull’attenzione alle vertenze occupazionali, rappresentano un importante segnale per il territorio e per il mondo del lavoro.

L’UGL Avellino conferma sin da ora la piena disponibilità a collaborare nell’interesse dei lavoratori, delle imprese e dell’intera comunità Irpina, nella convinzione che il confronto istituzionale rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide economiche e sociali della provincia.

Al Prefetto Franca Fico rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che la sua esperienza e la profonda conoscenza del territorio saranno un valore aggiunto per l’Irpinia.