Il classe 2008 entra nel progetto biancoverde tra Under 19, Serie C e prima squadra

La Scandone Avellino prosegue nella costruzione di un progetto sempre più orientato alla crescita e alla valorizzazione dei giovani e annuncia l’ingaggio di Costantino Carullo, classe 2008, fratello gemello di Antonio, anche lui nuovo volto del club biancoverde per la stagione 2026/27.

Un innesto che conferma la volontà della società di creare un percorso concreto per i giovani più promettenti, mettendoli nelle condizioni di confrontarsi contemporaneamente con il basket giovanile di alto livello e con quello senior.

Costantino sarà infatti coinvolto a pieno nel progetto tecnico biancoverde: disputerà il campionato Under 19 Eccellenza, sarà impegnato in Serie C con gli Avellino Boars, squadra satellite della Scandone, e verrà inoltre aggregato alla prima squadra, potendo così vivere quotidianamente il confronto con lo staff tecnico e con giocatori di maggiore esperienza.

Un percorso pensato per consentirgli di compiere un ulteriore passo in avanti nella propria formazione, dopo anni trascorsi nei campionati giovanili di Eccellenza.

La sua storia cestistica procede di pari passo con quella del fratello gemello Antonio. Con la maglia dell’Avellino Basket, Costantino ha affrontato negli anni i campionati Under 15, Under 17 e Under 19 Eccellenza, costruendo un importante bagaglio di esperienze e confrontandosi costantemente con alcune delle migliori realtà giovanili.

Nel suo percorso figurano anche due partecipazioni alle Finali Nazionali 3×3 e l’esperienza con la selezione della Campania al Trofeo delle Regioni, occasioni preziose che hanno contribuito alla sua maturazione tecnica e personale.

Nell’ultima stagione ha disputato il campionato Under 19 Eccellenza con l’Avellino Basket, affiancandolo all’esperienza con gli Avellino Boars, con i quali ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D. Un primo importante contatto con il basket senior che nella prossima stagione proseguirà in Serie C, all’interno del progetto condiviso con la Scandone Avellino.

Per Costantino si apre adesso una nuova e stimolante fase del proprio percorso, con la possibilità di continuare a crescere nella sua città e di misurarsi progressivamente con un livello sempre più alto.

Queste le sue prime parole dopo l’ingresso nella famiglia biancoverde: «Sono contentissimo di poter vivere questa grande esperienza. Mi metterò fin da subito al servizio del gruppo, con tanta voglia di lavorare e migliorare. Spero di poter trarre il maggior numero possibile di insegnamenti da questa opportunità e di crescere giorno dopo giorno».

Con l’arrivo di Costantino Carullo, la Scandone Avellino ribadisce la centralità del settore giovanile all’interno della propria programmazione. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un percorso reale e progressivo, capace di creare continuità tra vivaio, squadra satellite e prima squadra.

Investire sui giovani significa costruire oggi le basi della Scandone di domani, dando spazio al talento, al lavoro quotidiano e al senso di appartenenza.

Per Costantino comincia ora una nuova sfida, con il biancoverde addosso e tanta voglia di crescere.