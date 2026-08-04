Marinelli illustra il programma ON di Invitalia: incentivi per nuove imprese e progetti imprenditoriali

“Ci sono opportunità interessanti per giovani e donne irpine che abbiano un progetto imprenditoriale su cui scommettere, grazie al programma ON di Invitalia, che sta registrando un grande successo anche in provincia di Avellino”.

Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti.

“Negli ultimi mesi – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – abbiamo ricevuto numerose richieste di informazione dal territorio e avviato diverse pratiche”.

ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero’ è l’incentivo per la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile, solitamente costituito da un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto.

Ma visto l’alto numero di istanze e il conseguente esaurimento delle disponibilità, per le nuove domande saranno concessi soltanto finanziamenti a tasso agevolato. Una misura quindi che resta di notevole utilità”.

Le agevolazioni possono coprire fino al 90% delle spese ammissibili, per progetti fino a 3 milioni di euro, con prestiti agevolati da rimborsare in 10 anni.

I settori finanziabili sono: progetti volti a realizzare nuove iniziative imprenditoriali o ad ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori della produzione, dei servizi, del commercio e del turismo.

Sono ammissibili le spese per macchinari e attrezzature, software e tecnologie digitali, brevetti e marchi, opere murarie, spese per l’avvio dell’attività e capitale circolante (nei casi previsti dal bando).

La misura si rivolge a imprese costituite da non più di 60 mesi o a persone fisiche che vogliono costituire una nuova impresa. La compagine deve essere composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da persone di età compresa tra 18 e 35 anni oppure da donne di qualsiasi età.