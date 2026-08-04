Grande partecipazione alla Bike Race, primo evento del progetto "Bici in Comune"

Nell’ambito delle iniziative finanziate dal Bando “Bici in Comune – Sport e Salute”, si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la manifestazione “Bike Race – Giornata di aggregazione e competizione sportiva CronoSavignano”, appuntamento che ha richiamato nel territorio numerosi appassionati delle due ruote provenienti da diverse regioni del Centro-Sud Italia.

L’evento ha registrato la presenza di 66 atleti iscritti, a testimonianza dell’interesse suscitato dalla competizione e della crescente attrattività delle iniziative ciclistiche organizzate sul territorio. Di questi, 44 concorrenti hanno portato a termine il percorso di gara, affrontando con impegno e determinazione una prova sportiva particolarmente impegnativa e ricca di contenuti tecnici.

La manifestazione si è conclusa con la tradizionale cerimonia di premiazione, momento di festa e condivisione durante il quale sono stati celebrati i risultati sportivi conseguiti dagli atleti e rivolti i doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, che hanno sottolineato l’importanza dello sport quale strumento di aggregazione sociale, promozione del benessere e valorizzazione del territorio.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del sindaco, Fabio Della Marra Scarpone, che ha illustrato le finalità del progetto finanziato attraverso il Bando “Bici in Comune – Sport e Salute”, sottolineando l’importanza di investire in eventi capaci di coniugare sport, salute e promozione del territorio. L’occasione è stata inoltre utile per presentare le prossime attività previste dal programma, dedicate alla mobilità sostenibile, all’aggregazione giovanile e alla valorizzazione delle risorse locali.

Il sindaco ha inoltre evidenziato il prestigioso risultato ottenuto dal Comune di Savignano Irpino con l’ammissione al finanziamento del progetto “Bici in Comune”, unico progetto finanziato nell’ambito del bando in tutta la provincia di Avellino.

L’ASD Brasciwood, associazione sportiva alla quale il Comune ha affidato l’organizzazione dell’evento, ha evidenziato che la manifestazione si è svolta sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano (CSI), ente di promozione sportiva che ha garantito il corretto svolgimento delle attività agonistiche e organizzative, nonché la regolarità tecnica della competizione.

Particolarmente significativi sono stati i riscontri ricevuti dai partecipanti, che hanno espresso apprezzamento per l’elevato livello organizzativo dell’evento, per l’accoglienza ricevuta e per l’attenzione riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. Diversi concorrenti hanno inoltre scelto di soggiornare presso la Casa Albergo Comunale, contribuendo a generare positive ricadute anche sotto il profilo turistico ed economico per il territorio.

Determinante per la perfetta riuscita della manifestazione è stato il lavoro svolto dalla Polizia Municipale, dai Carabinieri, dalla Scorta Tecnica Boscoreale, dai volontari della Protezione Civile comunale, dall’Associazione Vita per il presidio sanitario e da tutti i componenti dell’ASD Brasciwood, che con professionalità, disponibilità e spirito di servizio hanno garantito sicurezza, assistenza e supporto lungo tutto il percorso di gara.

La classifica assoluta ha premiato Raffaele Cinque, atleta del Team Ciclismo Sorrentino, che con il tempo di 17’40” ha conquistato il gradino più alto del podio. Alle sue spalle si sono classificati Antonio Siciliano dell’ASD Messina 1925 e Generoso Polese del Team O’Metetore, protagonisti anch’essi di una prova di elevato spessore tecnico che ha entusiasmato il pubblico presente e reso particolarmente avvincente la competizione.

Durante la cerimonia di premiazione sono stati insigniti dei riconoscimenti anche gli atleti classificati nelle rispettive categorie di appartenenza, una scelta fortemente voluta dall’organizzazione per dare il giusto risalto all’impegno, alla passione e ai risultati conseguiti da tutti i partecipanti, contribuendo a rendere la CronoSavignano una vera festa dello sport e della condivisione.

La giornata si è conclusa in un clima di festa grazie al ricco rinfresco a buffet predisposto dagli organizzatori, particolarmente apprezzato da atleti e accompagnatori.

La “CronoSavignano” ha promosso valori fondamentali quali il rispetto delle regole, la sana competizione, l’inclusione sociale e la condivisione, trasformando la giornata in un autentico momento di incontro tra sportivi, famiglie e cittadini.

L’iniziativa si conferma così capace di coniugare sport, partecipazione e promozione del territorio, rappresentando un esempio concreto di come i progetti sostenuti dal Comune e dal programma “Bici in Comune – Sport e Salute” possano generare occasioni di crescita, socializzazione e valorizzazione delle risorse locali, rafforzando l’immagine del territorio come destinazione accogliente e attenta allo sviluppo delle attività sportive e del turismo sostenibile.

La “CronoSavignano” lascia dunque in eredità non soltanto una classifica sportiva, ma soprattutto l’immagine di una comunità capace di accogliere, collaborare e fare squadra. Una giornata di sport, amicizia e condivisione che ha saputo unire passione, partecipazione e promozione del territorio, centrando pienamente gli obiettivi del progetto con il primo evento “Bike Race” finanziato nell’ambito del bando.

I complimenti ricevuti dagli atleti e dai loro accompagnatori per l’organizzazione, l’ospitalità e la qualità dell’accoglienza rappresentano il riconoscimento più significativo per quanti hanno lavorato alla riuscita dell’iniziativa, confermando come la sinergia tra istituzioni, associazioni e volontariato possa trasformare un evento sportivo in una preziosa occasione di crescita e valorizzazione del territorio.

L’Amministrazione comunale rinnova infine il proprio impegno a sostenere iniziative capaci di promuovere lo sport, la mobilità sostenibile e il turismo di qualità, nella convinzione che eventi come la CronoSavignano rappresentino un investimento concreto per il futuro della comunità e del territorio. Questo riconoscimento premia la qualità della proposta presentata e la capacità della comunità di fare rete tra istituzioni, associazioni e volontariato. Continueremo a lavorare affinché le ulteriori attività previste dal progetto possano rappresentare nuove occasioni di crescita, aggregazione e promozione del territorio.