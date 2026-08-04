La nuova stagione biancoverde si apre con un viaggio tra storia, tradizioni e patrimonio del territorio

Si rinnova il connubio tra identità sportiva, senso di appartenenza e valorizzazione del patrimonio storico-culturale dell’Irpinia, nell’ambito della sponsorizzazione istituzionale “Paesaggi divini” tra la Provincia di Avellino e l’U.S. Avellino 1912.

In occasione dell’iniziativa “Non è solo una maglia”, promossa dall’Associazione “… per la Storia…”, in programma per venerdì 7 agosto 2026 a partire dalle ore 19.30 in Piazza Libertà, durante la quale si terrà la presentazione ufficiale della nuova divisa di gara e della rosa della squadra biancoverde per la stagione sportiva 2026/2027 e anche del Passaporto Irpino, uno strumento pensato per promuovere il turismo di scoperta e l’esplorazione delle eccellenze del territorio, le strutture culturali della Provincia di Avellino saranno aperte al pubblico straordinariamente dalle ore 20.00 alle ore 23.00.

Il Museo Irpino, anima dell’intera provincia e custode del suo patrimonio archeologico, storico, artistico e scientifico, nella sua duplice sede del Palazzo della Cultura e del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone”, uno dei presidi bibliografici, documentari e culturali più prestigiosi del Mezzogiorno con le sue sezioni nel Palazzo della Cultura in corso Europa, e l’Hub di Palazzo Caracciolo, in piazza Libertà, spazio multifunzionale, vetrina tecnologica ed espositiva dedicata all’accoglienza e alla narrazione del territorio, dove la storia del vino incontra il futuro con la mostra “Allegrezza 2.0”, saranno, non solo, la cornice ideale della serata.

Partecipando, infatti, ad uno dei tour programmati all’interno di queste strutture, i possessori del Passaporto Irpino avranno la possibilità di ottenere tre “visti speciali”. Un’occasione imperdibile per inaugurare il proprio viaggio alla scoperta della storia, dell’arte e della tradizione locale, unendo la passione calcistica al patrimonio culturale irpino.

Inoltre, presso la sezione Ragazzi della Biblioteca provinciale S. e G. Capone, ci sarà uno spazio dedicato anche ai piccoli tifosi che potranno realizzare, dalle ore 20 alle ore 22, la loro maschera da lupo.

L’iniziativa punta a trasformare una serata di festa sportiva in un vero e proprio itinerario culturale, invitando supporter, famiglie e visitatori a vivere i luoghi simbolo della storia provinciale. L’integrazione tra la sponsorizzazione della squadra di calcio e la promozione dei siti provinciali testimonia la volontà della Provincia di Avellino di sostenere lo sport come volano di coesione sociale e di attrattività turistico-culturale.