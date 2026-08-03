Guardia Sanframondi (AV) - Celebra il vino e le eccellenze del territorio

Un viaggio lungo sette giorni tra profumi, visioni e vibrazioni autentiche: domani, martedì 4 agosto, prende ufficialmente il via la 33ª edizione di Vinalia, la rassegna enogastronomica che trasforma il cuore antico di Guardia Sanframondi in un palcoscenico a cielo aperto.

Il tema di quest’anno, “Sostegni, ovvero l’arte della vite per le connessioni”, è un manifesto d’intenti e un forte richiamo all’unione: alla capacità di fare rete, affondare le radici nel territorio e slanciarsi insieme verso il futuro.

Il sipario si alzerà alle ore 18:00 nella cornice monumentale della chiesa dell’Ave Gratia Plena con l’incontro inaugurale, al quale farà seguito il tradizionale e atteso taglio del nastro.

All’evento interverranno: Raffaele Di Lonardo (Sindaco di Guardia Sanframondi), Ildo Romano (Presidente del Circolo Viticoltori), Titina Pigna (Responsabile del Comitato Vinalia), Giuseppe Leone (Direttore Artistico di VinArte), Domizio Pigna (Presidente de La Guardiense), Amedeo Foschini (Presidente Pro Loco Guardia Sanframondi), Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Armida Filippelli (già Assessora alla Formazione della Regione Campania), Antonello Murru (Responsabile Sviluppo Economico Camera di Commercio Irpinia Sannio), Carmine Coletta (Presidente del Sannio Consorzio Tutela Vini), Elio Mendillo (Direttore delegato del GAL Titerno), Ferdinando Creta (Direttore del Teatro Romano di Benevento), Antonio Gisondi (Presidente Società Filosofica Italiana – Sede di Benevento), Mariagrazia de Luca (Delegata AIS Provincia di Benevento), Simone Feoli (Delegato ONAV Benevento) e Chris Togni e Randy DeMars (in rappresentanza della comunità anglofona locale).

Subito dopo, le viuzze e i vicoli del centro storico spalancheranno le porte al leggendario Percorso del Gusto: un’esperienza sensoriale avvolgente, guidata dall’eccellenza vitivinicola del Sannio, con ben 13 cantine in vetrina, e affiancata da salumi artigianali, formaggi, taralli croccanti, miele, tentazioni dolci, gelati d’autore e un frizzante street food ricco di sorprese.

La serata raggiungerà il suo picco gastronomico sul Piazzale d’Armi del Castello Medievale con il primo dei sette attesissimi show cooking.

Sotto le stelle di Guardia, i maestri Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio della celebre Scuola Dolce & Salato (eccellenza formativa dal 1998 in Maddaloni) firmeranno un menù speciale dal titolo evocativo: “Mari & Monti, come gli anni ’80 – Le Campanitudini a tavola”.

Un percorso culinario d’autore che spazierà dal cesto dei pani d’antan (grissini, crackers, taralli di Mergellina e pane di campagna a lievitazione naturale) a un ricco aperitivo con pizzelle con ciurilli e cicinielli, bao con moscardini alla Luciana, tarte con brandade di baccalà, olive e caviale d’olio EVO.

A seguire: crema di mozzarella affumicata, patate interrate di Cautano e polpetta di melanzane e pescatrice al limone sfusato d’Amalfi; gnocchi alle ortiche con gamberi, peperoncini del fiume e datterini confit; ricciola all’acqua pazza con purea di peperone arrosto e zucchine alla Nerano.

In chiusura, granita al Campari con albicocca allo zafferano, menta e zenzero e l’inconfondibile Babà napoletano firmato Di Caprio con chantilly alla vaniglia, fichi affogati al vino rosso e rhum e mignon di fine pasto. Per prenotare chiamare al 327 2297948.

Dalle ore 22:00 via anche alla musica dal vivo con una proposta doppia e di grande impatto: l’energia travolgente dell’Agrirock Festival in Piazza Mercato con The Cleopatras (seguite dal DJ set di Luigi Di Domenico & Danny L Voice Umby Mauriello) e l’atmosfera raffinata di Jazz diVino in Piazza Fabio Golino con l’elegante sonorità del Jazz Play Project.

Vinalia gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento e del Comune di Guardia Sanframondi, nonché del contributo finanziario della Camera di Commercio Irpinia Sannio e del GAL Titerno.