Colori, musica e animazione: arriva il primo Baby Color Day al Borgo Ferrovia

Dopo il grande successo dei campi estivi, che ogni giorno coinvolgono decine di bambini e rappresentano un’importante occasione di aggregazione per il quartiere, l’associazione “Nui ra’ Ferrovia Young” e il servizio “Noi Point” sono pronti a dare vita a un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie. Da anni impegnati al fianco dei residenti di Borgo Ferrovia con attività educative, sociali e ricreative portate avanti da un gruppo di giovani volontari, “Nui ra’ Ferrovia Young” e “Noi Point” continuano a investire sui più piccoli, promuovendo iniziative capaci di rafforzare il senso di comunità e creare occasioni di incontro e condivisione.

Nasce così la prima edizione del “Baby Color Day al Borgo”, una festa pensata per regalare ai bambini un pomeriggio all’insegna del divertimento, della musica, dell’animazione e della celebre esplosione di colori che renderà l’evento un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. L’appuntamento, rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni, è per Lunedì 10 Agosto, a partire dalle 17.30, presso lo Stadio Comunale di Borgo Ferrovia, in via Fontanatetta 423. La partecipazione è gratuita: per prendere parte alla festa sarà sufficiente acquistare le bustine colorate direttamente durante l’evento.

I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 338 9333, anche tramite WhatsApp.

Con il Baby Color Day al Borgo, “Nui ra’ Ferrovia Young” e “Noi Point” confermano il loro impegno nel costruire occasioni di socialità e crescita per i più piccoli, nella convinzione che investire sui bambini significhi investire nel futuro dell’intera comunità. L’obiettivo è offrire non solo momenti di svago, ma anche opportunità per rafforzare i legami tra le famiglie e valorizzare Borgo Ferrovia come luogo di partecipazione, inclusione e condivisione.