I Carabinieri hanno arrestato un 50enne nell'abitazione del vicino

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di “esplosione pericolosa” e “minacce”.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri, nel comune irpino. Militari della locale Stazione sono intervenuti a seguito di una chiamata al “112”.

Giunti sul posto, gli operanti hanno constatato che vi era stata una lite tra vicini e che uno dei litiganti avrebbe minacciato di morte l’altro esplodendo colpi di fucile ad aria compressa contro l’abitazione del contendente.

I Carabinieri, al termine dei necessari accertamenti di Polizia Giudiziaria hanno proceduto al sequestro penale dell’arma utilizzata e al ritiro cautelare di altri tre fucili regolarmente detenuti, nonché hanno deferito il presunto responsabile in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.