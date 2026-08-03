Dal 7 al 30 agosto la mostra "Armonie cromatiche" al Castello Ducale

Dal 7 al 30 agosto 2026 il Castello Ducale di Bisaccia (AV) ospiterà “Armonie cromatiche”, mostra personale di Gianni Maglio, artista originario di Montefredane, in provincia di Avellino. L’inaugurazione si terrà venerdì 7 agosto alle ore 12.00 negli spazi del complesso museale bisaccese.

L’esposizione, curata dall’architetto Nicola Guarino nell’ambito del calendario delle mostre d’arte 2026, propone un percorso pittorico costruito attraverso cromie intense, contrasti decisi e una continua ricerca di equilibrio tra forma, materia ed emozione. Borghi storici, paesaggi collinari e scorci dell’Irpinia diventano nelle opere di Maglio luoghi della memoria, reinterpretati attraverso una pittura energica e immediatamente riconoscibile.

Maestro d’arte, Gianni Maglio svolge da oltre trent’anni un’intensa attività espositiva, affiancando alla pittura la sperimentazione con la ceramica e con la tecnica Raku. La sua ricerca nasce dall’incontro tra esperienza, libertà espressiva e attenzione per la materia. Le composizioni, attraversate da tonalità accese e pennellate vigorose, trasformano i paesaggi e le architetture in esperienze visive nelle quali il dato reale si unisce alla memoria e alla percezione emotiva. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi concorsi nazionali di pittura estemporanea, ottenendo diversi riconoscimenti. Nel 2019 gli è stato assegnato il premio “San Michele d’Oro” nell’ambito del concorso nazionale FighilleArte e una sua opera è entrata nella collezione permanente del Piccolomuseo di Fighille, nel comune di Citerna.

«La pittura di Gianni Maglio porta nel nostro Castello i colori, i paesaggi e le atmosfere dell’Irpinia», dichiara Giuseppe Ciani, assessore delegato del Comune di Bisaccia. «Le sue opere restituiscono l’identità dei borghi attraverso uno sguardo personale, nel quale la memoria del territorio incontra la libertà della ricerca contemporanea. Questa mostra conferma la volontà di rendere il complesso museale un luogo aperto agli artisti, al confronto e alla partecipazione culturale».

Il critico Generoso Vella ha evidenziato nella produzione dell’artista la capacità di sperimentare senza abbandonare la propria cifra stilistica, unendo tecnica, ritmo ed esperienza. Nelle sue opere la ricchezza delle composizioni e la vivacità delle cromie accompagnano la rappresentazione di esperienze di vita, luoghi senza tempo ed eventi capaci di suscitare emozioni e riflessioni sul presente.

La mostra si inserisce nella lunga serie di eventi promossi al Castello Ducale con la collaborazione di Arteuropa, associazione culturale di Avellino che, grazie all’impegno del maestro Enzo Angiuoni e di Alessandro Angiuoni, rappresenta da anni un punto di riferimento per le iniziative artistiche in provincia di Avellino e in Campania.

“Armonie cromatiche” sarà visitabile fino al 30 agosto 2026, con ingresso gratuito, dal martedì alla domenica, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.