Il Comune punta su rafforzamento del personale, stabilità organizzativa e qualità dei servizi

Con l’approvazione in Consiglio comunale della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, l’Amministrazione comunale di Baronissi rafforza il proprio impegno per una macchina amministrativa sempre più efficiente, attraverso una programmazione che punta sulla valorizzazione del personale, sulla continuità dei servizi e sulla stabilità organizzativa dell’Ente. La Nota di aggiornamento prevede, nel triennio 2026-2028, il completamento del percorso di trasformazione a tempo pieno di tutti i dipendenti comunali inizialmente assunti con contratto part-time. Alle quattro unità già trasformate nel corso del 2025 si aggiungeranno infatti altre 18 unità: quattro nel 2026, sei nel 2027 e otto nel 2028. Il documento dispone inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2027 di due istruttori di vigilanza, i cui contratti erano in scadenza nell’agosto 2026, garantendo così la continuità operativa del Corpo di Polizia Municipale e rafforzando la capacità dell’Ente di assicurare servizi adeguati sul territorio. Prevista anche la nomina del nuovo Comandante della Polizia Municipale a decorrere dal 1° dicembre 2026, in concomitanza con il pensionamento dell’attuale comandante, assicurando un ordinato ricambio ai vertici del Corpo.

“Con questa Nota di aggiornamento al DUP confermiamo una scelta chiara: investire sulle persone che ogni giorno assicurano il funzionamento del Comune e la qualità dei servizi offerti ai cittadini – dichiara la Sindaca di Baronissi Anna Petta –. Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per dare stabilità alla forza lavoro dell’Ente, valorizzando le professionalità interne e creando le condizioni per una crescita organizzativa duratura. Il passaggio a tempo pieno dei dipendenti rappresenta un investimento sulle competenze, sulla formazione e sull’efficienza della macchina comunale. Vogliamo costruire un Comune sempre più moderno, capace di trattenere le proprie professionalità e di rispondere con efficacia ai bisogni della comunità”.

“L’approvazione della Nota di aggiornamento al DUP conferma una programmazione attenta, responsabile e orientata al futuro – dichiara il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Luca Galdi –. Abbiamo costruito un percorso che coniuga equilibrio finanziario e valorizzazione del personale, nella consapevolezza che la qualità dei servizi passa attraverso la qualità dell’organizzazione dell’Ente. Il completamento delle trasformazioni a tempo pieno, la proroga degli istruttori di vigilanza e la programmazione del ricambio ai vertici della Polizia Municipale rappresentano scelte concrete che rafforzano la struttura comunale e consentono di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti ed efficaci”.