Il Duo Minstral protagonista di "CinemAmore" tra Verdi, Morricone e Piazzolla

Mercoledì 5 agosto nuovo appuntamento di Innamorati della Musica dell’Associazione Igoe Stravinsky: alle ore 19.45 sulla Terrazza degli artisti a Manocalzati (100 metri da Progress) il Duo Minstral composto da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte in CinemAmore omaggerà Giuseppe Verdi con “Tornate all’antico e sarà un progresso”: oltre all’omaggio verdiano, in programma musiche di Rossini, Morricone, Piazzolla e Gershwin per siglare una serata all’insegna di celebri colonne sonore tra il verde ed i fiori di una Terrazza artistica sotto le stelle.

Il Duo Minstral,formazione dimusicisti provenienti da singole prestigiose esperienze musicali, nel corso della lunga carriera concertistica, svolta in Italia e all’Estero, ha ottenuto larghi consensi di pubblico e di critica. Il duo vanta un vastissimo repertorio che spazia dal 1700 fino alla Musica jazz e Contemporanea, con particolare interesse rivolto alle esecuzioni di composizioni dell’Ottocento e del Novecento.

Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo, la preparazione artistica e musicale individuale, insieme alla ricca selezione dei programmi da concerto, sono il punto di forza del duo.

Dove danza il respiro dell’anima è il titolo dell’ultimo CD inciso dai due musicisti, in cui il clarinetto e il pianoforte volteggiano virtuosisticamente nello spazio e nel tempo, conducendo l’ascoltatore in un piacevole viaggio nell’intimo mondo della musica, di ispirazione popolare e non, strettamente legata al movimento e alla danza.

A seguire Note di gusto sotto le stelle e Gratta la Nota per i più fortunati Innamorati della Musica!

La Direzione artistica della rassegna Innamorati della Musica è curata dalla pianista avellinese Nadia Testa, marketing a cura del Dott Michele Aquino.