Completata la riqualificazione dell'area con nuovi spazi verdi e una pavimentazione rinnovata

È stata riaperta sabato 1° agosto, alle ore 10, in piazza Municipio, nella frazione Torchiati, la piazza principale del borgo. Dopo un importante intervento di ristrutturazione, curato dall’Ufficio Tecnico del Comune, l’area è stata restituita alla fruizione dei cittadini.

L’opera è stata realizzata grazie a un finanziamento di 50 mila euro concesso dalla Provincia di Avellino nel 2025.

L’intervento ha interessato la manutenzione straordinaria dello spazio pubblico, con il rifacimento della pavimentazione, l’eliminazione degli ostacoli presenti nell’area, il ripristino delle aiuole con nuove piante e fiori e la rimozione della fontana collocata al centro della piazza. I lavori sono stati inoltre integrati con il recupero della Casa Municipale, destinata a essere inaugurata prossimamente.

«Siamo contenti di restituire alla comunità di Torchiati la piazza principale della frazione. A breve riconsegneremo ai cittadini anche la Casa comunale: oltre agli uffici comunali e di altri enti di servizio, ospiterà spazi dedicati agli incontri, alla cultura e all’aggregazione», ha dichiarato il sindaco Salvatore Carratù. «Le piazze sono luoghi fondamentali per le nostre comunità, spazi di socializzazione anche intergenerazionale che meritano cura e attenzione da parte di tutti».