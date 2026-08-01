Lauro (AV) – Ritrovato un altro dipinto rubato
L'opera di pregio artistico era stata trafugata dalla Certosa di San Giacomo
La Polizia di Stato di Avellino ha sequestrato un altro dipinto di rilevante pregio artistico trafugato dalla struttura ricettiva denominata “La Certosa di San Giacomo”, attualmente chiusa, ubicata nel territorio del Comune di Lauro (AV).
I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), nell’ambito di un’intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e finalizzata al rinvenimento dei beni di interesse storico-artistico asportati dal complesso monumentale “La Certosa di San Giacomo”, hanno ritrovato l’opera in ottimo stato.
La stessa, a seguito dell’avvenuto riconoscimento, verrà restituita, dopo il dissequestro, all’avente diritto.