Campi Flegrei, emergenza sotto controllo

Proseguono le verifiche su edifici e infrastrutture dopo il sisma, attive le strutture di emergenza

“Dopo la scossa di magnitudo 4.7 registrata nell’area dei Campi Flegrei e il successivo sciame sismico, il sistema regionale di Protezione Civile si è immediatamente attivato. La Prefettura ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi e prosegue il raccordo tra la Regione Campania, i Comuni interessati, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e l’INGV” . Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Protezione Civile del Consiglio regionale della Campania.

“Il presidente Roberto Fico – continua – sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione, in coordinamento con la Prefettura, i sindaci e tutte le strutture impegnate nella gestione del fenomeno. Proseguono le verifiche sugli edifici, sulle infrastrutture e sulla viabilità, mentre sono attive le aree di accoglienza predisposte. Il mio pensiero va alle persone rimaste ferite, alle loro famiglie e a tutti i cittadini che stanno vivendo queste ore con paura e apprensione. È fondamentale evitare il panico e affidarsi esclusivamente alle informazioni diffuse attraverso i canali ufficiali. Allarmismi e notizie non verificate rischiano soltanto di aumentare la preoccupazione dei cittadini e di ostacolare il lavoro di chi è impegnato nella gestione dell’emergenza”.

“Come presidente della Commissione Protezione Civile – conclude Flocco – continuerò a seguire costantemente l’evoluzione della situazione, in costante contatto con le istituzioni e con l’intero sistema di Protezione Civile. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta”.