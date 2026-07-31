A Roberto Fico il riconoscimento nella serata inaugurale a Sapri

Si è aperta, nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri, l’11ª edizione del Premio Terre del Bussento con la serata inaugurale che ha visto protagonista il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insignito del riconoscimento. A fare da cornice all’evento anche la suggestiva scenografia firmata dall’artista Angelo Accardi, caratterizzata dalle sue iconiche installazioni con gli struzzi. Si è aperta, nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri, l’11ª edizione del Premio Terre del Bussento con la serata inaugurale che ha visto protagonista il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insignito del riconoscimento. A fare da cornice all’evento anche la suggestiva scenografia firmata dall’artista Angelo Accardi, caratterizzata dalle sue iconiche installazioni con gli struzzi.

La serata, condotta dalla giornalista e analista politico Antonella Grippo, ha proposto un confronto sui temi di maggiore attualità per il territorio. Sul palco anche il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, e il segretario nazionale di Fenailp, Mario Arciuolo.

Nel corso dell’intervista, Fico ha affrontato anche il tema del Punto nascita dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri, sottolineando come la Regione sia al lavoro su una soluzione calibrata sulle peculiarità del territorio. Pur ricordando che il presidio registra circa 300 parti l’anno, a fronte della soglia nazionale di 500, il presidente ha ribadito che l’ospedale non chiuderà, evidenziando che l’obiettivo resta quello di garantire la sicurezza delle donne e dei bambini attraverso un piano costruito sulle esigenze di un’area caratterizzata da particolari condizioni geografiche.

Tra gli argomenti affrontati nel dibattito anche il progetto dell’Alta Velocità, con l’attenzione posta dal sindaco Gentile sulla necessità di salvaguardare la sorgente del Ruotolo, ritenuta una risorsa strategica per il comprensorio, e la proposta di promuovere da Sapri gli Stati Generali del Sud, attraverso un tavolo permanente tra i governatori delle regioni meridionali.

Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione del Premio Terre del Bussento, ha inoltre annunciato che quasi sicuramente ci sarà una quarta data della manifestazione, prevista con ogni probabilità per la fine di agosto, che vedrà la partecipazione di un premiato speciale.