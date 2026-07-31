Dal 1° al 4 agosto celebrazioni religiose, processione, concerti, spettacoli e tradizioni

Anche quest’ anno si rinnova l’appuntamento più atteso e sentito della nostra comunità, scrivono gli organizzatori, la Solenne Festa della Madonna del Carmine. La devozione alla Vergine del Carmelo affonda le radici nel profondo del nostro cuore. Anche quest’ anno si rinnova l’appuntamento più atteso e sentito della nostra comunità, scrivono gli organizzatori, la Solenne Festa della Madonna del Carmine. La devozione alla Vergine del Carmelo affonda le radici nel profondo del nostro cuore.

In un mondo frenetico e spesso incerto, la Madre del Monte Carmelo continua a rappresentare per noi un porto sicuro, un faro di speranza, un modello di umiltà e amore incondizionato.

Vergine Santissima, regina delle madri proteggici sempre e circondaci del tuo amore.

Per il PROGRAMMA RELIGIOSO;

Nella Chiesa Monumentale di San Francesco in Montesarchio (Bn), si terranno i Solenni Festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmelo, organizzati dalle Parrocchie unite di Montesarchio e dal Comitato Festa Maria Santissima del Carmelo, guidati dal Parroco Monsignor Antonio Raviele, con il Patrocinio del Comune di Montesarchio che si terranno dal 1 al 4 Agosto 2026.

I Festeggiamenti della Beata Vergine Maria del Carmelo, nella città di Montesarchio, sono molti sentiti, tanta la devozione per la Madonna del Carmelo, la partecipazione festosa degli abitanti di Montesarchio e di tutto il circondario, radunato in quei giorni con migliaia di persone, che chiedono una grazia, un aiuto o un conforto per intercessione di Maria e di suo figlio Gesù Cristo.

Sabato 1 Agosto,

ore 18:00 recita del Santo Rosario,

ore 18:30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da don Cosimo Monopoli, Cappellano Militare in Avellino.

Domenica 2 Agosto,

ore 08:00 arrivo dello Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “O. Gentile” Città di Mottola (TA),

ore 08:00 – 12:00 presentazione dei doni alla Santa Vergine,

Sante Messe ore 7:30 e 8:30 presieduta da don Giovanni Panichella, ore 9:30, 10:30, 11:30, 12:15,

ore 18:30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Umberto Oliva Zucaro e animata dalla comunità parrocchiale di Apollosa,

ore 19:30 – 24:00 Solenne Processione della venerata e prodigiosa effige della Beata Vergine Maria del Carmelo, accompagnata dallo Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “O. Gentile” Città di Mottola (TA).

Accogliamo con gioia e devozione il passaggio della Beata Vergine Maria aprendo i nostri cuori e le nostre case alla sua materna benedizione.

Lunedì 3 Agosto ore 18:00 Santo Rosario, ore 18:30 Santa Messa.

Martedi 4 Agosto

ore 18:00 Santo Rosario ore 18:30 Santa Messa.

Per il PROGRAMMA CIVILE;

SABATO 1 AGOSTO ore 20:30 in Piazza Umberto 1° Sagra del Fusillo con Salsiccia e Porcini,

la serata sarà allietata dall’Orchestra Spettacolo Cuori Danzanti.

Da Domenica 2 a Martedì 4 Agosto “Braceria sotto le stelle” a cura di “La cucciarda” sita in Via Statale 7 Tufara Valle,

con tagliata di scottona, panino con hamburger di scottona, salsiccia di maiale del Sannio, contorni vari e Montanara.

Domenica 2 Agosto ore 08:00 – 12:00 Presentazione dei doni alla Santa Vergine,

ore 19:30 trionfale uscita della venerata E prodigiosa effige della Beata Vergine Maria del Carmelo, accompagnata dallo Storico Premiato Gran Concerto Banditistico “O. Gentile” Città di Mottola (TA).

Lunedì 3 Agosto ore 08:00 arrivo del Concerto Musicale Municipale Città di Francavilla Fontana (BR) Maestro Direttore e Concertatore Prof. Ermir Krantja,

ore 10:30 Matinée Musicale in Piazza Carlo Poerio,

ore 20:30 Gran Galà di Musica Lirico-Sinfonica in Piazza San Francesco, eseguito dalle Gloriose Bande

Città di Francavilla Fontana diretta dal Maestro Ermir Krantja e Città di Mottola diretta dal Maestro Giuseppe Gregucci, a chiusura della serata i concerti bandistici sfileranno da Piazza San Francesco a Piazza Carlo Poerio,

ore 21:00 in Piazza Umberto 1° “883 – Max Pezzali Tribute Band”.

Martedì 4 Agosto ore 21:30 Piazza Umberto 1° Nostalgia 90 il format musicale più famoso e amato d’Italia.

Magico ed incantevole spettacolo pirotecnico a cura della rinomata Ditta F.lli Iannace di Montesarchio alle ore 24.00 in Via San Martino di Montesarchio (BN).

I fiori per l’addobbo in Chiesa del 2 Agosto sono offerti dalla ditta: “Baccarà eventi” via Cirignano, 2 Montesarchio (BN).

I fiori per l’addobbo del carro sono stati offerti dalla ditta: “Mc Flowers” di Maglione Pasquale” via Ignazio Silone Montesarchio (BN).

Le strade del paese saranno illuminate dalle ditte: F.lli Allegretto di Montesarchio (BN) e Drago Illuminazioni di Dragoni (CE).

Luna Park: Giocolandia per la gioia e la felicità di tutti i bambini allestito dall’ 1 al 4 Agosto in Piazza Martiri di Cefalonia.

L’addobbo in Chiesa è a cura dei F.lli Medici di Montesarchio (BN).