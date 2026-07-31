In atto lavori di manutenzione straordinaria, dal 1° agosto al 30 agosto 2026

Modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Napoli – Roma (via Cassino) per lavori di manutenzione straordinaria, dal 1° agosto al 30 agosto 2026.

In particolare:

dal 1° agosto al 5 agosto la circolazione ferroviaria sarà interrotta da Capua a Cassino. I treni del Regionale di Trenitalia delle linee Roma – Cassino – Caserta/Boiano, Napoli – Caserta – Cassino, Napoli – Boiano e Roma – Benevento subiranno modifiche, limitazioni e cancellazioni. Attivo servizio bus tra le stazioni di Vairano e Caserta, tra Cassino e Caserta, tra Napoli e Campobasso e tra Campobasso e Cassino/Roma;

dal 6 agosto al 15 agosto la circolazione è interrotta da Roma a Caserta. I treni del Regionale della linea Roma – Cassino – Caserta/Boiano saranno cancellati; i treni delle linee Napoli – Caserta – Cassino, Napoli – Boiano e Roma – Benevento subiranno modifiche, limitazioni e cancellazioni. Attivo servizio bus tra le stazioni di Vairano e Caserta, tra Cassino e Caserta, tra Napoli e Campobasso, tra Campobasso e Cassino/Roma, tra Roma Anagnina e Ciampino/Colleferro/Frosinone/Cassino e tra Colleferro e Cassino.

dal 18 agosto al 23 agosto la circolazione sarà interrotta tra Roma e Ciampino. I treni del Regionale delle linee Roma – Cassino – Caserta/Boiano e Roma – Benevento subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Attivo servizio bus tra le stazioni di Campobasso e Roma, tra Roma Anagnina e Ciampino.

dal 24 al 30 agosto sulla linea Roma Termini – Cassino, alcuni treni della relazione Roma Termini – Cassino – Caserta – Benevento sono limitati nella stazione di Cassino.

Alcuni treni Intercity della tratta Roma – Bari/Taranto e Intercity Notte della tratta Roma – Lecce, Torino Porta Nuova – Reggio Calabria C.le e Milano C.le/Roma Termini – Siracusa/Palermo subiranno modifiche di orario e/o di percorso e non effettueranno alcune fermate intermedie. Previsto servizio bus per alcuni Intercity.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto saranno aggiornati con la nuova programmazione a partire dall’8 agosto.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I passeggeri del Regionale di Trenitalia possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.