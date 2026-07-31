Domenica in palio il titolo di Campione cittadino 2026

Quarta edizione del Torneo di Scacchi “Città di Grottaminarda”, in programma domenica 2 agosto 2026 presso l’Auditorium Comunale di via Francesco Flammia.

L’evento, patrocinato dal Comune di Grottaminarda e organizzato dall’A.S.D. Circolo Scacchistico di Montella, rappresenta una delle tappe del Grand Prix Scacchi Estate dell’Irpinia 2026 ed è valido per l’assegnazione del titolo di Campione di Scacchi “Città di Grottaminarda” 2026.

La manifestazione conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere iniziative sportive e culturali capaci di valorizzare il territorio e favorire la partecipazione di appassionati provenienti da tutta la provincia e dalle aree limitrofe. Gli scacchi rappresentano, infatti, una disciplina che coniuga sport e formazione, incentivando capacità di concentrazione, strategia e confronto leale.

«Il sodalizio con l’A.S.D. Circolo Scacchistico di Montella si rafforza di anno in anno – afferma l’Assessore allo Sport Michele Spinapolice – una collaborazione che sta dando risultati importanti. Ne è la prova il prestigioso riconoscimento nazionale ottenuto grazie al Progetto degli scacchi nelle scuole di Grottaminarda che conferma il valore educativo e sociale di questa disciplina».

Il torneo che si inserisce nel calendario estivo degli eventi cittadini, si svolgerà con formula “Rapid”, articolata in 7 turni con tempo di riflessione di 12 minuti più 3 secondi di incremento per mossa, secondo il regolamento FSI-FIDE. Le iscrizioni termineranno alle ore 16.30, mentre il primo turno di gioco prenderà il via alle 17.00.

Sono previsti premi per il vincitore assoluto, per il primo classificato, per il Campione di Grottaminarda e per il miglior Under 18, oltre alla premiazione conclusiva al termine della competizione.

Link utili:

https://vesus.org/tournament/BhYgd-dn

https://www.IrpiniaScacchi.it