Appuntamento sabato 1° agosto in Piazza Antinora per una serata tra spettacolo, racconti ed emozioni

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono già arrivati a San Lorenzo Maggiore. La celebre coppia sarà ospite di Gabriele Di Marzo in occasione del Premio Limata – Premio Nazionale di San Lorenzo Maggiore, in programma sabato 1° agosto, a partire dalle ore 21:00, in Piazza Antinora.

L’arrivo dei due artisti ha acceso l’entusiasmo della comunità e del pubblico, pronto a partecipare a una serata dedicata allo spettacolo, alle emozioni e al racconto di due protagonisti che hanno segnato la storia della televisione italiana.

A rendere ancora più atteso l’appuntamento è stata la stessa Carmen Russo, che nei giorni scorsi ha realizzato e pubblicato sui propri canali social un video-invito, rivolgendosi direttamente al pubblico e dando appuntamento a tutti a San Lorenzo Maggiore.

Nel corso della serata, Gabriele Di Marzo accompagnerà Carmen Russo in un’intervista-racconto dedicata alla sua carriera, alla vita privata e al lungo sodalizio artistico e sentimentale.

La showgirl e conduttrice ripercorrerà le tappe più importanti della propria storia professionale: dagli esordi ai grandi successi televisivi, dalle esperienze cinematografiche alla popolarità conquistata anche all’estero.

La presenza di Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e volto storico dello spettacolo italiano, offrirà inoltre l’occasione per raccontare una storia d’amore, di famiglia e di vita condivisa che dura da oltre quarant’anni e continua ad appassionare il pubblico.

Il Premio Limata, ispirato al messaggio “Dalle radici nasce il futuro”, nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che, attraverso il talento, l’impegno e la propria storia, hanno saputo lasciare un segno nel mondo della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della società.

La partecipazione di Carmen Russo rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione e conferma la volontà del Premio di creare un ponte tra le eccellenze nazionali e il territorio di San Lorenzo Maggiore.

L’appuntamento è per sabato 1° agosto, alle ore 21:00, in Piazza Antinora a San Lorenzo Maggiore. L’ingresso è libero.