Da i “Tramonti sul tetto della Dogana” al concerto del Maestro Buonavita

Il mese clou dell’estate avellinese sarà inaugurato dal secondo appuntamento della rassegna “I Tramonti sul Tetto della Dogana”. Si comincia sabato 1º agosto alle 19:30, sul rooftop dello storico monumento di Piazza Amendola, con i soprani Marika Camperlingo, Marika Pelonero e Sara Vigorito – accompagnati da Riccardo Fortino al pianoforte – che eseguiranno le opere di Händel, Puccini, Mozart, Cimarosa, Verdi e Strauss ne “l’Opera Ensemble”.

Nella suggestiva Chiesa del Carmine, alle ore 21, il Maestro Massimo Buonavita si esibirà in un concerto in piano solo. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, Buonavita è un artista che coniuga la tradizione della musica classica con una costante ricerca espressiva contemporanea. La sua carriera è caratterizzata da un’intensa attività concertistica, che lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero in prestigiosi contesti artistici e istituzionali.

Nel corso del suo percorso professionale ha collaborato per diversi anni con il compositore premio Oscar Luis Bacalov, esperienza che ha contribuito a consolidarne la formazione artistica e compositiva. Ha firmato musiche originali per cinema, teatro, televisione e radio, distinguendosi per uno stile capace di fondere rigore tecnico, sensibilità melodica e forte impatto emotivo. La sua attività comprende inoltre la partecipazione a importanti eventi internazionali, tra cui manifestazioni culturali negli Stati Uniti e in Canada, e un vasto repertorio di concerti che supera le duemila esibizioni. È autore del progetto discografico Odissea Sonora, nel quale esplora il dialogo tra linguaggio classico e sonorità contemporanee.

La cifra stilistica del Maestro Buonavita si distingue per eleganza interpretativa, versatilità e una profonda attenzione alla comunicazione musicale, qualità che gli hanno consentito di affermarsi come musicista, compositore e direttore d’orchestra apprezzato in ambito nazionale e internazionale.

Invece Piazza del Popolo sarà lo sfondo, alle 21, dell’iniziativa “Burraco sotto le stelle” – a cura di Mauro Napolitano – una serata dedicata al popolare gioco di carte della famiglia della pinnacola. Mentre via Matteotti, a partire dalle 21, farà da cornice a una mostra di auto storiche a cura della scuderia irpina Green Racing Club.