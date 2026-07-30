Dal 11 al 14 agosto il Festival riunisce campioni, nuove generazioni e comunità irpina

Torna l’appuntamento con lo sport che unisce campioni olimpici, giovani promesse e la comunità irpina. Da martedì 11 a venerdì 14 agosto, presso lo Stadio Comunale “Il Castagneto” di Sturno, la settima edizione dello Sturno Sport Festival si articolerà in quattro giornate all’insegna dei valori sportivi, con la partecipazione di grandi nomi come la schermitrice Valentina Vezzali e numerose altre glorie dello sport italiano e internazionale, tra cui atleti e team di livello olimpico e internazionale in discipline come calcio, basket, judo, karate, scherma, taekwondo, ginnastica, nuoto, pattinaggio, boxe e molte altre.

L’Associazione Irpini per l’Irpinia è lieta di partecipare a questa importante manifestazione con un evento organizzato in collaborazione con il Festival, in programma giovedì 14 agosto alle ore 19:00: “Sport, Salute e Biodiversità”, un incontro dedicato al legame tra attività sportiva, benessere della persona e tutela dell’ambiente.

A confrontarsi sul palco saranno il Prof. Andrea Pilloni, Ordinario di Parodontologia alla Sapienza Università di Roma, e Luigi Fiorentino, Presidente del NBFC – Centro Nazionale della Biodiversità. L’incontro, aperto dai saluti istituzionali di Vincenzo Famiglietti, Presidente di Agape Sport, e Egle Bianco, Presidente di Irpini per l’Irpinia, sarà moderato e concluso da Andrea Covotta, Direttore di Rai Quirinale.

Il confronto si sviluppa su tre livelli:

le persone, con il legame tra sport e salute orale;

l’ambiente, con il rapporto tra sport e biodiversità;

la comunità, con il ruolo dell’associazionismo locale.

Una riflessione condivisa su come sport, prevenzione e tutela ambientale possano rafforzarsi a vicenda, per un’Irpinia che guarda al futuro.