Quattro giorni tra sapori, tradizione e carne Marchigiana IGP

È tutto pronto a San Giorgio La Molara per l’inizio della Festa della Marchigiana, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita. Da questa sera, 30 luglio, e fino a domenica 2 agosto, il paese accoglierà migliaia di visitatori per quattro giornate dedicate alle eccellenze del territorio, alla carne Marchigiana IGP, alla tradizione e alla convivialità.

La manifestazione, ormai punto di riferimento nel panorama enogastronomico del Centro-Sud, celebra uno dei simboli dell’identità del Fortore: la razza bovina Marchigiana, allevata nei pascoli incontaminati del territorio e protagonista di una filiera di qualità riconosciuta a livello nazionale.

Gli stand gastronomici offriranno un ricco menù capace di soddisfare ogni gusto: dai vassoi completi ai piatti singoli, passando per bistecche, entrecôte, tagliate, carpacci, brasati, spezzatini, roast beef, ragù, hamburger, panini e tante altre specialità preparate con carne Marchigiana IGP. Ad arricchire l’esperienza ci saranno inoltre musica dal vivo ogni sera, un’area dedicata ai bambini e un ampio parcheggio a disposizione dei visitatori.

Il programma propone anche momenti di approfondimento dedicati al settore zootecnico e la tradizionale Mostra Bovina di Razza Marchigiana “LGN”, in programma il 1° e 2 agosto dalle ore 9.30, con convegni, gare e premiazioni, appuntamento che richiama ogni anno allevatori, operatori del settore e appassionati provenienti da diverse regioni. Sarà inoltre possibile visitare, dalle 18.00 alle 20.00, il Museo degli “Ardegni Sangiorgesi” e il plastico del centro storico “San Giorgio de na vota”, ospitati a Palazzo Muscetta.

Le serate saranno animate dagli eventi organizzati dal Forum Giovani: questa sera il concerto di Alessio, il 31 luglio la Notte Bianca, mentre il 2 agosto si concluderà con l’estrazione della lotteria.

San Giorgio La Molara conferma così il proprio ruolo di riferimento nell’allevamento della Marchigiana, con migliaia di capi iscritti e una tradizione che affonda le radici nella storia del territorio. La Festa rappresenta non solo un’occasione di promozione enogastronomica, ma anche un momento di valorizzazione dell’identità locale, del lavoro degli allevatori e delle eccellenze che rendono questo angolo del Sannio unico.

L’invito è rivolto a cittadini, famiglie e visitatori: da questa sera il cuore di San Giorgio La Molara tornerà a riempirsi di profumi, sapori, musica e tradizione per vivere insieme quattro giorni di festa.

La Festa della Marchigiana è pronta a partire. Il conto alla rovescia è terminato: da questa sera il gusto incontra la tradizione.