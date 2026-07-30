Il 5 agosto il concerto in Piazza Battisti per la Festa patronale

Saranno Francesco Baccini e lo storico gruppo I Cugini di Campagna i protagonisti del Music Festival 2026, in programma mercoledì 5 agosto, alle ore 21:30, in Piazza Cesare Battisti, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Neve, Patrona di Casalbore.

Ad aprire la serata sarà anche la giovane cantante emergente campana Valerie Edò, artista in costante crescita nel panorama musicale regionale, la cui partecipazione rappresenta un’importante occasione per valorizzare nuovi talenti e offrire loro un prestigioso palcoscenico nell’ambito di una manifestazione di rilievo.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale di Casalbore, in collaborazione con il Comitato Festa “Maria Santissima della Neve” e la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con la media partnership di Radio LatteMiele.

Anche quest’anno la realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al Bando comunale per le sponsorizzazioni, che ha consentito a numerose imprese e attività commerciali del territorio di contribuire concretamente all’organizzazione della manifestazione.

Si tratta del terzo anno consecutivo in cui questa formula di collaborazione tra pubblico e privato permette di arricchire il programma dei festeggiamenti patronali con artisti di rilievo nazionale.

Nel 2024 il palco di Casalbore ha ospitato Enzo Gragnaniello e Tony Esposito, mentre nel 2025 si sono esibiti Eugenio Bennato e gli Alunni del Sole. L’edizione 2026 prosegue quindi un percorso che punta a coniugare la valorizzazione della tradizione religiosa con una proposta artistica di qualità, capace di richiamare visitatori e promuovere il territorio.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le aziende sponsor che, aderendo al bando pubblico, hanno scelto di sostenere l’iniziativa, confermando il proprio legame con la comunità casalborese e contribuendo alla realizzazione di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Il concerto del 5 agosto rappresenterà il momento culminante del programma civile della Festa Patronale, che accompagnerà le tradizionali celebrazioni religiose dedicate a Maria Santissima della Neve, profondamente radicate nella storia e nell’identità della comunità casalborese.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, emigranti e visitatori a partecipare numerosi a una serata che unirà grandi protagonisti della musica italiana, una promettente artista del panorama musicale campano, fede, tradizione e momenti di aggregazione, contribuendo ancora una volta a promuovere l’immagine di Casalbore ben oltre i confini del territorio.