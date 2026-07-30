Un'équipe multidisciplinare accompagna gli uomini in percorsi di cambiamento

È operativo a Benevento il C.U.A.V. L.I.B.E.R.A.T.I. (Luogo di Intervento per il Benessere, l’Educazione e la Responsabilità – Azioni per la Trasformazione Individuale), il Centro per Uomini Autori di Violenza promosso dalla cooperativa “Il Melograno”, parte del Consorzio Sale della Terra, con sede presso la Cittadella del Welcome, in via Giovanni della Casa n. 19.

Il Centro nasce dall’esperienza dello Sportello Lìberati, attivo dal maggio 2024 sulla base della convenzione sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Benevento, dal Direttore dell’U.E.P.E. di Benevento e dal Consorzio Sale della Terra.

Un percorso che ha trovato nel giugno scorso un suo pieno riconoscimento istituzionale: il C.U.A.V. L.I.B.E.R.A.T.I. è stato ammesso tra i centri accreditati per lo svolgimento di percorsi di recupero destinati agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere.

A chi si rivolge

Il Centro è rivolto agli uomini maggiorenni che hanno agito, o temono di poter agire, comportamenti violenti di natura fisica, psicologica, economica o sessuale, atti persecutori o condotte di controllo nei confronti della partner, dell’ex partner o di altri componenti del nucleo familiare. Vi si può accedere sia spontaneamente, sia su invio dell’U.E.P.E., di un legale o su decisione dell’autorità giudiziaria, anche nell’ambito di percorsi previsti dal cosiddetto “Codice Rosso” (legge n. 69/2019) e dalla successiva legge n. 168/2023.

Da giugno 2025 a oggi si sono rivolti allo sportello 22 uomini, 20 dei quali hanno avviato un percorso di recupero. Attualmente il C.U.A.V. segue 12 percorsi, seguiti da un’équipe multidisciplinare e multigenere coordinata dalla referente del Centro, dott.ssa Maria Carbone, coadiuvata dalla dott.ssa Antonella Fiorentino, psicologa referente dei percorsi.

Obiettivi

Attraverso percorsi individuali e di gruppo — gruppi psico-socio-educativi, incontri collettivi, sostegno psicologico individuale e colloqui di valutazione — il Centro accompagna gli uomini a riconoscere la violenza esercitata, ad assumersene la responsabilità e a costruire modalità relazionali fondate sul rispetto e sulla non violenza. La sicurezza e i diritti delle vittime, in particolare donne e minori, restano il riferimento prioritario di ogni intervento, in un sistema coordinato con i servizi sociali, sanitari e giudiziari del territorio.

Il Centro svolge inoltre attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a operatori, professionisti e istituti scolastici, per diffondere una cultura della parità e del contrasto agli stereotipi di genere.

Come accedere

L’incontro informativo con il Centro è gratuito e si svolge su appuntamento.