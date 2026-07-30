Venerdì 31 luglio concerti, comicità e il primo Block Party in città

l cartellone estivo entra nel vivo con la serata di venerdì 31 luglio che vedrà un’intera città coinvolta in una serie di eventi da non perdere. Il cuore resta il centro storico con il primo dei quindici concerti de “I Tramonti sul Tetto della Dogana” con gli allievi del Conservatorio Cimarosa: alle 19.30 ci sarà l’esibizione del duo composto da Vittorio Maschile al flauto e Giovanni Autorino alla chitarra. In programma la Serenata in Sol maggiore Op. 127 di Mauro Giuliani e l’Histoire du Tango di Astor Piazzolla. L’accesso è consentito solo ai possessori della prenotazione avvenuta tramite app e sito web di Eventbrite.com.

Poche ore dopo, dalle 21, via Verdi sarà animata dalla “Sonora Junior Sax” un’orchestra composta da oltre 70 giovanissimi sassofonisti, affiancati da un gruppo di tutor e concertisti esperti, protagonisti di uno spettacolo coinvolgente che attraversa i grandi classici e il repertorio popular, interpretato con tecnica, ironia e grande energia. La formazione è composta da ragazzi dai 9 ai 23 anni, tutti allievi o ex allievi delle scuole medie a indirizzo musicale.

L’orchestra è diretta da Domenico Luciano, affiancato dai tutor Luigi Cioffi, Angela Colucci, Nicola De Giacomo e Michele D’Auria.

Nel corso degli anni la Sonora Junior Sax si è esibita su prestigiosi palcoscenici, tra cui il Musikverein, il Konzerthaus e il Muth di Vienna, l’Auditorium Parco della Musica di Roma, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e numerosi teatri italiani. Ha inoltre preso parte a concerti e festival in diverse città italiane ed europee, tra cui Salisburgo e Monaco di Baviera. Tra i riconoscimenti più importanti spicca la vittoria, nel 2016, del prestigioso concorso internazionale Summa Cum Laude di Vienna, dove la Sonora Junior Sax è stato il primo ensemble italiano selezionato tra 25 orchestre provenienti da cinque continenti.

Mentre dalle ore 18 Parco Palatucci sarà animato e trasformato dal primo Block Party del collettivo “Stacca!”. Si comincia con una sessione gratuita di yoga elettronico, un’ora di yoga e meditazione accompagnata da una selezione di musica elettronica a cura di Sonoteca.

Nel giardino prenderà vita un live painting su tela: un’opera in continua evoluzione durante l’evento. Nel vialetto d’ingresso, invece, ci saranno gli stand dedicati al mercatino del second hand: vinili, abbigliamento, accessori e progetti indipendenti. A seguire il djset affidato a Luca Sorrentini, Ldv e Viibi.

Invece al Rione San Tommaso una serata all’insegna delle risate e della musica popolare napoletana. Alle 21 si esibiranno gli “Arteteca”, storico duo comico formato da Vincenzo Iuppariello e da Monica Lima, presenza fissa del programma televisivo “Made in Sud”.

A seguire il concerto dei “Via Toledo Band” gruppo musicale vietrese, che ha rilanciato la tradizione della posteggia, impegnandosi anche in una encomiabile attività di ricerca sulla canzone napoletana. Mandolino, chitarra acustica e basso acustico con una grande passione per la Musica Popolare e Classica Napoletana, per uno spettacolo più unico che raro.