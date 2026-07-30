Ritorna "Radici", il viaggio tra sapori, musica e memoria cilentana

C’è un luogo dove le tradizioni non vengono semplicemente ricordate, ma tornano a vivere attraverso i suoni, i profumi e i racconti di una comunità. È Aquara, pronta ad accendere nuovamente i riflettori sulla propria identità con la terza edizione di “Radici: Arte e Sapori”, la manifestazione culturale ed enogastronomica che da domani, 31 luglio, fino al 2 agosto, trasformerà il borgo in un percorso emozionale tra memoria, spettacolo e sapori autentici del Cilento. Organizzato dalla Pro Loco di Aquara, l’evento animerà Piazza Indipendenza e le caratteristiche vie del centro storico, le antiche strettule, dando vita a un grande racconto collettivo fatto di musica popolare, arte, tradizioni e gastronomia. Un viaggio immersivo nel cuore degli Alburni, dove ogni angolo del paese diventerà un luogo di incontro e condivisione. “Radici: Arte e Sapori” si conferma così come un appuntamento capace di valorizzare il patrimonio culturale immateriale del territorio, mettendo insieme generazioni diverse e creando un ponte tra le testimonianze del passato e la voglia di vivere il presente. Un evento che non nasce come semplice festa gastronomica, ma come celebrazione dell’identità di una comunità.

“Con questa terza edizione di “Radici” vogliamo raccontare l’anima più autentica di Aquara – afferma Massimiliano Caruso, presidente della Pro Loco di Aquara –. La nostra idea è quella di costruire un’esperienza che vada oltre il concetto di sagra, mettendo al centro le nostre tradizioni, i nostri sapori e la nostra storia. Quest’anno abbiamo voluto arricchire ulteriormente il programma grazie alla collaborazione con il Carnevale di Laviano, creando un momento di forte valore culturale e di condivisione tra comunità”.

Ogni sera, a partire dalle ore 19.30, l’apertura degli stand enogastronomici darà il via a un percorso del gusto accompagnato da artisti di strada, musica itinerante e spettacoli che accompagneranno visitatori e cittadini tra le vie del borgo. La serata inaugurale di venerdì 31 luglio sarà dedicata all’arte e al movimento con la X Rassegna “Aquara in Danza”, curata dall’Associazione A.C. Tersicore, in programma alle ore 20.30 in Piazza Indipendenza. A mezzanotte il borgo cambierà ritmo con il primo appuntamento del DJ Set dedicato ai più giovani. Sabato 1 agosto sarà invece la serata delle sonorità della terra: alle ore 21.30 Piazza Indipendenza ospiterà il concerto dei Tarantanobes, pronti a coinvolgere il pubblico con l’energia della musica popolare e della taranta. La festa proseguirà fino a tarda notte con il secondo appuntamento del DJ Set. Il gran finale, domenica 2 agosto, sarà dedicato alle radici folkloristiche del territorio. Alle ore 19.00, con partenza da Piazza Vittorio Veneto, prenderà vita il Carnevale Tradizionale Estivo Aquarese, con la sfilata delle maschere lungo le suggestive strettule del centro storico fino all’arrivo in Piazza Indipendenza. Un momento particolarmente atteso sarà la partecipazione del Carnevale di Laviano, protagonista con la celebre “Rappresentazione dei 12 mesi dell’anno”, affiancata dalla dolce e coinvolgente “Rappresentazione del Carnevale Aquarese dei Piccoli”. La serata si concluderà alle ore 21.30 con il concerto dei Valcalore, tra musica etno-popolare e atmosfere legate alla tradizione.

Grande protagonista sarà anche il percorso gastronomico, che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei sapori più autentici della cucina cilentana. Tra le proposte del menù troveranno spazio i cavatelli al sugo di castrato, i fusilli cilentani con fiori di zucca, pomodorino giallo e pancetta, le muligname ’mbuttunate, la braciola con melanzane a funghetto, lo spezzatino e l’immancabile caciocavallo impiccato. A rendere ancora più caratteristica l’esperienza saranno le “Idrie”, l’antica moneta simbolica della manifestazione ispirata ai contenitori d’acqua legati alle origini del nome e dello stemma di Aquara. Un modo originale per vivere la festa e riscoprire, anche attraverso un semplice gesto quotidiano, il legame profondo tra storia e territorio.

“Radici: Arte e Sapori” è realizzato dalla Pro Loco di Aquara con il patrocinio e il supporto di UNPLI, UNCEM Campania, Comune di Aquara e Forum dei Giovani. La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno dei partner che hanno scelto di accompagnare questo progetto di valorizzazione territoriale: BCC Aquara, Durso Srl, Mellilo Fiori e Piante e Convergenze. Tre giorni per riscoprire il valore delle proprie origini, lasciarsi coinvolgere dalla musica, dai colori e dai sapori di una terra autentica. Ad Aquara le radici non sono soltanto memoria: sono energia, identità e futuro.