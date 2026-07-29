Montella celebra una tradizione irpina con la quinta edizione dell'evento

Torna a Montella la Festa della Stesa, giunta alla sua quinta edizione, l’appuntamento dedicato alla riscoperta di una delle ricette più semplici e identitarie della tradizione irpina. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale enogastronomica e turistica Irpinia & Sapori, si terrà martedì 4 agosto 2026 a partire dalle ore 20.00 in Piazza G. Moscariello, con ingresso libero e senza necessità di prenotazione.

Protagoniste della serata saranno le Stese, un antico piatto della tradizione contadina realizzato con un impasto di acqua e farina, lavorato secondo il metodo tradizionale. La Festa della Stesa nasce con l’obiettivo di valorizzare una ricetta del territorio trasformandola in un momento di incontro e convivialità per la comunità e per tutti coloro che vogliono riscoprire i sapori autentici dell’Irpinia.

Lo scorso anno l’evento ha registrato una grande partecipazione, con oltre 500 piatti serviti, 35 kg di farina impastati. «La Festa della Stesa non è soltanto un appuntamento gastronomico, ma un momento in cui la comunità si ritrova per condividere una tradizione» – dichiara Diego Sciascia, presidente di Irpinia & Sapori.