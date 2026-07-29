Al via il bando rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni: candidature aperte

Sono aperte le candidature per partecipare alla V edizione della Summer School sul tema “L’intelligenza artificiale tra presente e futuro: opportunità e rischi” promossa dal Centro di ricerca “Guido Dorso” e rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’iniziativa, in programma l’11 e 12 settembre 2026 presso la Casina del Principe di Avellino, sarà dedicata quest’anno all’intelligenza artificiale e alle profonde trasformazioni che questa tecnologia sta determinando nella società, nell’economia, nelle istituzioni e nel mondo del lavoro.

«La Summer School del Centro Dorso – dichiara il presidente Luigi Fiorentino – nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani un’occasione di alta formazione e di confronto sui temi che stanno ridefinendo il nostro tempo. Abbiamo scelto di dedicare questa quinta edizione all’intelligenza artificiale perché non si tratta soltanto di un’innovazione tecnologica, ma di una trasformazione destinata a incidere profondamente sull’organizzazione della società, dell’economia, delle istituzioni e del lavoro. Comprenderne le potenzialità e i rischi è oggi una condizione indispensabile per formare una classe dirigente consapevole, capace di governare il cambiamento con competenza, responsabilità e visione».

Il programma prenderà il via venerdì 11 settembre, alle ore 18, con l’apertura affidata ad Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, che terrà una relazione sul tema “Una politica per l’intelligenza artificiale”. La prima giornata proseguirà con la lectio del professor Pierluigi Contucci, ordinario di Fisica matematica presso l’Università di Bologna e tra i più autorevoli studiosi italiani di sistemi complessi, machine learning e applicazioni dell’intelligenza artificiale. Il suo intervento, “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale: rischi e opportunità”, offrirà una lettura delle profonde trasformazioni introdotte dall’IA, analizzandone il potenziale innovativo nei diversi ambiti della società e dell’economia, ma anche le implicazioni etiche, i rischi legati al suo impiego e le responsabilità che essa pone a istituzioni, imprese e cittadini.

La giornata di sabato 12 settembre, con inizio alle ore 10:30, si aprirà con l’intervento di Giuseppe De Pietro, Professore ordinario di Informatica e Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Informazione presso l’Università Telematica Pegaso e presidente della Fondazione FAIR – Future Artificial Intelligence Research, il principale partenariato esteso italiano dedicato alla ricerca sull’intelligenza artificiale, La relazione, “Il futuro dell’IA: nuovi trend e sfide”, approfondirà le più recenti evoluzioni dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai modelli generativi, agli scenari di sviluppo della ricerca, alle prospettive di innovazione per il sistema produttivo e alle sfide che attendono il Paese sul piano della governance, della regolazione e della formazione delle competenze.

A seguire interverrà Martina Iammarino, ricercatrice presso l’Università Telematica Pegaso, impegnata nello studio delle tecnologie intelligenti e delle loro applicazioni. Il suo intervento, “Dall’algoritmo all’impatto: le applicazioni dell’IA”, sarà dedicato ai molteplici impieghi dell’intelligenza artificiale nei principali settori della vita economica e sociale, dalla sanità all’industria, dalla pubblica amministrazione alla ricerca

scientifica, evidenziando come gli algoritmi stiano già trasformando processi, servizi e modelli organizzativi e quali competenze siano necessarie per governarne gli effetti in modo consapevole e responsabile.

La partecipazione alla Summer School è gratuita. Una commissione di esperti nominata dal Centro di Ricerca “Guido Dorso” selezionerà i partecipanti sulla base del curriculum vitae e della lettera motivazionale, valutando il percorso formativo, le motivazioni e l’interesse dimostrato da ciascun candidato. Ai partecipanti saranno garantiti vitto e alloggio per l’intera durata dell’iniziativa.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 28 agosto 2026, inviando curriculum vitae, fotografia e lettera motivazionale all’indirizzo info@centrodorso.it.

La Summer School del Centro di Ricerca “Guido Dorso” si conferma così un laboratorio di alta formazione e di elaborazione culturale rivolto alle nuove generazioni, favorendo il dialogo tra ricerca scientifica, istituzioni e società. L’iniziativa rinnova l’impegno del Centro nella promozione di una nuova classe dirigente, preparata ad affrontare con competenza e spirito critico le grandi sfide del nostro tempo.