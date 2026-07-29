Focus su malattie rare e patologie neurodegenerative, adesione trasversale dei consiglieri

“Per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Campania è stato costituito un Intergruppo consiliare. Abbiamo scelto di assegnare al gruppo di lavoro le tematiche delle patologie neurodegenerative e delle malattie rare, due ambiti che coinvolgono migliaia di persone e di famiglie e che richiedono un’attenzione costante da parte delle istituzioni. Non rappresenta soltanto un nuovo organismo istituzionale ma uno strumento di confronto permanente che consentirà al Consiglio regionale di ascoltare e valorizzare il contributo di medici, ricercatori, professionisti sanitari, università, associazioni dei pazienti e caregiver. È proprio dal dialogo con chi vive quotidianamente queste realtà e con chi opera sul campo che possono nascere leggi più efficaci, politiche sanitarie più moderne e risposte realmente adeguate ai bisogni delle persone” . Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, promotrice dell’iniziativa, a margine della seduta odierna del Consiglio Regionale.

“Con questa iniziativa – ha spiegato Rostan – vogliamo dare un segnale concreto a chi affronta ogni giorno il peso della malattia e spesso si sente solo. Solo mettendo in rete istituzioni, comunità scientifica e associazionismo possiamo costruire una sanità sempre più vicina ai cittadini e capace di intercettare tempestivamente le nuove sfide della ricerca e dell’assistenza”.

“La Campania dispone di tante eccellenze nella ricerca e nella cura delle malattie rare e delle patologie neurodegenerative. Il nostro compito sarà valorizzare questo patrimonio di competenze affinché possa tradursi in migliori percorsi di diagnosi, cura e presa in carico dei pazienti. Ringrazio i colleghi consiglieri Massimo Grimaldi (Lega), Loredana Raia (PD), Ferdinando Errico (FI), Luca Fella Trapanese (M5s), Palmira Fele (FdI), Salvatore Flocco (M5s), Leonilde Romano (FdI), Franco Picarone (PD), Raffaele Pisacane (FdI), Sebastiano Odierna (Cirielli Presidente), Mimì Minella (FI), Francesco Iovino (Cirielli Presidente), Giovanni Iovino (Avanti Campania – PSI), Andrea Volpe (Avanti Campania – PSI), Giuseppe Fabbricatore (FdI), Livio Petitto (FI), Angela Parente (FI) e Assunta Panico (FI), Giuseppe Barra (Noi di Centro Casa Riformista), Pietro Smarrazzo (Noi di Centro Casa Riformista), Giovanni Mensorio (Avanti Campania – PSI), Marco Villano (PD), Carlo Ceparano (AVS),che hanno già aderito all’Intergruppo, coloro che stanno per aderire, e il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, per la sensibilità istituzionale dimostrata nel sostenerne la costituzione. È l’inizio di un percorso che intendiamo portare avanti con spirito di collaborazione e nell’interesse esclusivo dei cittadini campani” – ha concluso la consigliera leghista.