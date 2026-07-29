Benevento – Arrivano i fondi regionali

Gli interventi finanziati puntano su decoro urbano, valorizzazione culturale e servizi alle famiglie

Nell’ambito dell’assestamento di bilancio della Regione Campania approvato oggi, che prevede l’assegnazione di 120.000 euro per ciascun consigliere regionale di maggioranza da destinare a interventi e progetti sui territori attraverso specifici emendamenti, il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro) ha scelto di indirizzare le risorse verso iniziative in grado di produrre benefici concreti per le comunità del Sannio.

“La possibilità di destinare queste risorse – spiega Mastella - rappresenta un’opportunità importante per sostenere interventi che rispondono a esigenze reali dei cittadini e dei territori. Quest’anno abbiamo scelto di privilegiare opere di riqualificazione urbana, iniziative culturali e spazi dedicati all’infanzia, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio delle nostre comunità. In questo primo anno abbiamo deciso di sostenere i centri più grandi della provincia, nei prossimi cercheremo di supportare anche quelli medi e quelli più piccoli, cercando di fondere equilibrio, urgenze e necessità”.

Nel dettaglio, 40.000 euro sono stati destinati al Comune di Benevento per l’intervento di riqualificazione del mercato di Viale Mellusi, comprensivo della realizzazione di servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità, un’opera che punta a rendere più moderno, funzionale e inclusivo uno dei principali punti di riferimento del commercio cittadino.

Altri 10.000 euro sono stati assegnati al Comune di Benevento per la realizzazione dell’evento culturale “I Volti degli Autori”, inserito nell’ambito del Festival Benevento Città Spettacolo. L’iniziativa si propone di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Chiostro di Santa Sofia, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale della città.

Una quota di 35.000 euro è stata destinata al Comune di Montesarchio per un intervento edilizio di riqualificazione urbana della Villa Comunale, finalizzato alla valorizzazione di uno spazio di aggregazione fondamentale per l’intera comunità.

Infine, 35.000 euro sono stati assegnati al Comune di Sant’Agata de’ Goti per la realizzazione di un’area giochi adiacente al costruendo asilo nido, un investimento pensato per offrire nuovi spazi sicuri e attrezzati dedicati ai bambini e alle famiglie.

“Abbiamo ritenuto opportuno – conclude Mastella – distribuire queste risorse tra interventi capaci di incidere concretamente sulla vivibilità dei nostri centri, sulla promozione della cultura e sui servizi destinati ai più piccoli. Sono investimenti che guardano al presente ma soprattutto al futuro, nella convinzione che la buona politica si misuri attraverso risultati tangibili e opere utili ai cittadini”.